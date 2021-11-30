تنعيم الشعر الخشن بالخميرة انسي أي وصفة تاني شعرك يبقى حرير من أول مرة

تعتبر وصفة تنعيم الشعر الخشن بالخميرة هو واحد من أسهل الوصفات الخاصة التي تعمل فرد الشعر الخشن والمجعد، لأن الخميرة معروفة ومشهورة في كل العالم بانها من المنتجات التجميلية، ويمكن الاعتماد على الخميرة في إعداد الكثير من وصفات الطهي وأيضا وصفات البشرة والعناية بالجسم والشعر، واليوم نقدم لكم أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والشعر وتحويله إلى شعر ناعم وانسيابي يسهل تصفيفه وعمل التسريحات المختلفة به.

تنعيم الشعر الخشن بالخميرة

هذه الوصفة تقوم بتنعيم وترطيب وتغذية الشعر، وهي كما يلي:

كيس خميرة فورية.

كوب زبادي.

زيوت طبيعية يفضل زيت خروع أو زيتون.

نصف كوب نشا+ نصف كوب ماء لذوبان النشا به

نصف كوب جيل صبار.

ملعقة جلسرين

ملعقة فازلين.

في إناء نقوم بذوبان النشا مع الماء على البارد. ثم نقوم بخلط جميع المكونات في طبق عميق ثم نضيف اليه خليط النشا. يوضع الخليط في برطمان زجاجي، ومحكم الغلق. بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات، ويغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا.

المكوناتطريقة الاستخدامطريقة فرد الشعر الخشن بالخميرة وبذر الكتان

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات في فرد الشعر الخشن والمجعد، وهي كما يلي:

نصف كوب خميرة فورية.

نصف كوب بذر كتان.

كوب ماء مغلي.

نقوم بغلي بذر الكتان في الماء حتى يغلي ويتم تصفيته واخذ الجيل المصفى منه، ثم نضيف معه الخميرة. يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف لمدة 6 ساعات، يفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيك. ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيداً، يفضل الاستمرار على تلك الوصفة لمدة 6 شهور وتكرر كل يومين.

المكوناتطريقة فرد الشعرفوائد الخميرة للشعر الخشن

تعد الخميرة الفورية أو عجينة الخميرة من أهم عناصر البروتين الذي يحتاج اليه الشعر، ومن أهم فوائد الخميرة للشعر ما يلي: