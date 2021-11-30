تنعيم الشعر الخشن بالخميرة انسي أي وصفة تاني شعرك يبقى حرير من أول مرة

تعتبر وصفة تنعيم الشعر الخشن بالخميرة هو واحد من أسهل الوصفات الخاصة التي تعمل فرد الشعر الخشن والمجعد، لأن الخميرة معروفة ومشهورة في كل العالم بانها من المنتجات التجميلية، ويمكن الاعتماد على الخميرة في إعداد الكثير من وصفات الطهي وأيضا وصفات البشرة والعناية بالجسم والشعر، واليوم نقدم لكم أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والشعر وتحويله إلى شعر ناعم وانسيابي يسهل تصفيفه وعمل التسريحات المختلفة به.تنعيم الشعر الخشن بالخميرة
هذه الوصفة تقوم بتنعيم وترطيب وتغذية الشعر، وهي كما يلي:المكونات
- كيس خميرة فورية.
- كوب زبادي.
- زيوت طبيعية يفضل زيت خروع أو زيتون.
- نصف كوب نشا+ نصف كوب ماء لذوبان النشا به
- نصف كوب جيل صبار.
- ملعقة جلسرين
- ملعقة فازلين.
- في إناء نقوم بذوبان النشا مع الماء على البارد.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات في طبق عميق ثم نضيف اليه خليط النشا.
- يوضع الخليط في برطمان زجاجي، ومحكم الغلق.
- بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات، ويغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا.
تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات في فرد الشعر الخشن والمجعد، وهي كما يلي:المكونات
- نصف كوب خميرة فورية.
- نصف كوب بذر كتان.
- كوب ماء مغلي.
- نقوم بغلي بذر الكتان في الماء حتى يغلي ويتم تصفيته واخذ الجيل المصفى منه، ثم نضيف معه الخميرة.
- يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف لمدة 6 ساعات، يفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيك.
- ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيداً، يفضل الاستمرار على تلك الوصفة لمدة 6 شهور وتكرر كل يومين.
تعد الخميرة الفورية أو عجينة الخميرة من أهم عناصر البروتين الذي يحتاج اليه الشعر، ومن أهم فوائد الخميرة للشعر ما يلي:
- تغذية الشعر وتطويله وتكثيف وتنعيمه وترطيبه بشكل ملحوظ.
- المساعدة في نمو بصيلات وخصلات الشعر، تخليص فروة الرأس من القشرة والالتهابات والحبوب.
- تنظيف البشرة من الطبقة البيضاء الموجودة بسبب كريمات الشعر.
- فرد الشعر الخشن والتخلص من التجاعيد والهيشان وتمليس الشعر كالحرير.
الوسوم
تعتبر وصفة تنعيم الشعر الخشن بالخميرة هو واحد من أسهل الوصفات الخاصة التي تعمل فرد الشعر الخشن والمجعد، لأن الخميرة معروفة ومشهورة في كل العالم بانها من المنتجات التجميلية، ويمكن الاعتماد على الخميرة في إعداد الكثير من وصفات الطهي وأيضا وصفات البشرة والعناية بالجسم والشعر، واليوم نقدم لكم أقوى وصفة كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والشعر وتحويله إلى شعر ناعم وانسيابي يسهل تصفيفه وعمل التسريحات المختلفة به.تنعيم الشعر الخشن بالخميرة
هذه الوصفة تقوم بتنعيم وترطيب وتغذية الشعر، وهي كما يلي:المكونات
- كيس خميرة فورية.
- كوب زبادي.
- زيوت طبيعية يفضل زيت خروع أو زيتون.
- نصف كوب نشا+ نصف كوب ماء لذوبان النشا به
- نصف كوب جيل صبار.
- ملعقة جلسرين
- ملعقة فازلين.
- في إناء نقوم بذوبان النشا مع الماء على البارد.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات في طبق عميق ثم نضيف اليه خليط النشا.
- يوضع الخليط في برطمان زجاجي، ومحكم الغلق.
- بعد ذلك يوضع الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات، ويغسل الشعر بالماء والشامبو جيدا.
تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات في فرد الشعر الخشن والمجعد، وهي كما يلي:المكونات
- نصف كوب خميرة فورية.
- نصف كوب بذر كتان.
- كوب ماء مغلي.
- نقوم بغلي بذر الكتان في الماء حتى يغلي ويتم تصفيته واخذ الجيل المصفى منه، ثم نضيف معه الخميرة.
- يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف لمدة 6 ساعات، يفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيك.
- ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيداً، يفضل الاستمرار على تلك الوصفة لمدة 6 شهور وتكرر كل يومين.
تعد الخميرة الفورية أو عجينة الخميرة من أهم عناصر البروتين الذي يحتاج اليه الشعر، ومن أهم فوائد الخميرة للشعر ما يلي:
- تغذية الشعر وتطويله وتكثيف وتنعيمه وترطيبه بشكل ملحوظ.
- المساعدة في نمو بصيلات وخصلات الشعر، تخليص فروة الرأس من القشرة والالتهابات والحبوب.
- تنظيف البشرة من الطبقة البيضاء الموجودة بسبب كريمات الشعر.
- فرد الشعر الخشن والتخلص من التجاعيد والهيشان وتمليس الشعر كالحرير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنعيم الشعر الخشن بالخميرة انسي أي وصفة تاني شعرك يبقى حرير من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.