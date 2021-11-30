كريم التفتيح السحري تفتيح الكوعين والركبتين بزبدة الشيا والليمون

يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة اسمرار البشرة والكوعين والركبتين وللتخلص من هذه المشكلة إليك طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون فهي تساعد على تفتيح المناطق الداكنة السوداء وتجعلها أكثر نضارة ونعومة كما أنها تقوم بترطيب البشرة كما أنها تزيل طبقة الجلد الميت التي تسبب الاسمرار وزبدة الشيا مناسبة وآمنه تماماً للاستخدام بالنسبة لمعظم أنواع البشرة وأما الليمون فهو من منتجات العناية والتنظيف للبشرة وسنتعرف الآن على طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون لتفتيح البشرة في البيت بطريقة سهلة ولا تأخذ مجهود ولا وقت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الشيا.

أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار وعاء مناسب ثم نضع فيه زبدة الشيا ويضاف إليه عصير الليمون ثم بعد ذلك زيت جوز الهند ويضاف إليه القهوة المطحونة بعد ذلك نقوم بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتى يصبح القوام مثل الكريم تماماً. وبعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونحتفظ به في الثلاجة ثم بعد ذلك نقوم بإستخدام الكريم زبدة الشيا والليمون مرتين يومياً على الوجه والكوعين والركبتين أو أيّ منطقة داكنة حتى نحصل على نتائج أفضل. في الخطوة التالية يتم وضع الكريم علي المناطق الداكنة قومي بتدليك الكريم على البشرة لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين ثم بعد ذلك اتركي الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة بعد ذلك يتم غسل الكريم من علي البشرة بالماء الدافئ ثم بعد ذلك بالماء البارد. يفضل إستخدام كريم زبدة الشيا والليمون لمدة شهر على الاقل حتى نحصل على بشرة نظيفة وناعمة وناصعة البياض وخالية من الاسمرار وخالية من الجلد الميت. فوائد كريم زبدة الشيا والليمون: يتم استخدامها في ترطيب الوجه.

تعمل على التخلص من المناطق السوداء الداكنة.

تعمل على التخلص من البثور السوداء.

يساعد على التخلص من الترهلات.

يساعد على تجديد الجلد.

منظف طبيعي للبشرة.

التخلص من الروؤس السوداء.

يساعد على تفتيح لون البشرة. طريقة التحضير:فوائد كريم زبدة الشيا والليمون: الوسوم

يعاني الكثير من الفتيات والسيدات من مشكلة اسمرار البشرة والكوعين والركبتين وللتخلص من هذه المشكلة إليك طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون فهي تساعد على تفتيح المناطق الداكنة السوداء وتجعلها أكثر نضارة ونعومة كما أنها تقوم بترطيب البشرة كما أنها تزيل طبقة الجلد الميت التي تسبب الاسمرار وزبدة الشيا مناسبة وآمنه تماماً للاستخدام بالنسبة لمعظم أنواع البشرة وأما الليمون فهو من منتجات العناية والتنظيف للبشرة وسنتعرف الآن على طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون لتفتيح البشرة في البيت بطريقة سهلة ولا تأخذ مجهود ولا وقت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون طريقة عمل كريم زبدة الشيا والليمون المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة الشيا.

أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار وعاء مناسب ثم نضع فيه زبدة الشيا ويضاف إليه عصير الليمون ثم بعد ذلك زيت جوز الهند ويضاف إليه القهوة المطحونة بعد ذلك نقوم بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتى يصبح القوام مثل الكريم تماماً. وبعد ذلك نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم ونحتفظ به في الثلاجة ثم بعد ذلك نقوم بإستخدام الكريم زبدة الشيا والليمون مرتين يومياً على الوجه والكوعين والركبتين أو أيّ منطقة داكنة حتى نحصل على نتائج أفضل. في الخطوة التالية يتم وضع الكريم علي المناطق الداكنة قومي بتدليك الكريم على البشرة لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين ثم بعد ذلك اتركي الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة بعد ذلك يتم غسل الكريم من علي البشرة بالماء الدافئ ثم بعد ذلك بالماء البارد. يفضل إستخدام كريم زبدة الشيا والليمون لمدة شهر على الاقل حتى نحصل على بشرة نظيفة وناعمة وناصعة البياض وخالية من الاسمرار وخالية من الجلد الميت. فوائد كريم زبدة الشيا والليمون: يتم استخدامها في ترطيب الوجه.

تعمل على التخلص من المناطق السوداء الداكنة.

تعمل على التخلص من البثور السوداء.

يساعد على التخلص من الترهلات.

يساعد على تجديد الجلد.

منظف طبيعي للبشرة.

التخلص من الروؤس السوداء.

يساعد على تفتيح لون البشرة. طريقة التحضير:فوائد كريم زبدة الشيا والليمون:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم التفتيح السحري تفتيح الكوعين والركبتين بزبدة الشيا والليمون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.