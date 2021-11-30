طريقة عمل الكوكيز بأربع مكونات بدون بيض وفي عشر دقائق فقط

طريقة عمل الكوكيز من أهم الوصفات التي تحتاجها الأم في هذا الوقت بالأخص، وهذا لأن الوصفة مساعدة للغاية فيمكنك أن تقوم بتناولها في الفطور مع كوب من الحليب الساخن أو يمكنك أن تقوم بوضعها داخل Launch Box الخاص بطفلك، وهذا لأن الأطفال في العادة يعشقون المعجنات بالأخص المعجنات الممزوجة بحبيبات الشكولا المميزة، وإليك الآن الوصفة الكاملة بالإضافة إلى طريقة صنعها بطريقة مميزة دون الحاجة إلى إمكانيات قد تعيق عملها، وإليك الآن الطريقة.

طريقة عمل الكوكيز

سنحرص الآن على القيام بعرض المكونات والطريقة البسيطة التي تستطيع فيها أن تقوم بالحصول على المذاق المثالي الذي تحصل عليه في المخابز الكبرى والمحال الرائدة في صناعة المخبوزات والحلويات في المجمل، لذلك ما عليك فقط سوى القيام بمتابعة الوصفة التي سنحرص الآن على عرضها عليك، والأخطاء التي يجب أن تتلفها حتى تتمكن من الحصول على أفضل خليط مثالي.

المكونات

إليك الآن المكونات التي يجب أن تقوم باستخدامها للحصول على طعم مثالي بالجرامات، فقط عليك المتابعة عبر هذه النقاط:

300 جرام طحين منخول.

200 جرام زبدة بحرارة الغرفة.

150 سكر أبيض عادي.

5 جرام فانيلا.

اختياري حبيبات شكولا.

طريقة التحضير

يجب أن تقوم بوضع كامل المكونات خارج البراد قبل وقت العمل بمدة ليست بالقليلة، وإليك الآن الطريقة: