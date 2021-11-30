طريقة عمل الكوكيز بأربع مكونات بدون بيض وفي عشر دقائق فقط

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طريقة عمل الكوكيز من أهم الوصفات التي تحتاجها الأم في هذا الوقت بالأخص، وهذا لأن الوصفة مساعدة للغاية فيمكنك أن تقوم بتناولها في الفطور مع كوب من الحليب الساخن أو يمكنك أن تقوم بوضعها داخل Launch Box الخاص بطفلك، وهذا لأن الأطفال في العادة يعشقون المعجنات بالأخص المعجنات الممزوجة بحبيبات الشكولا المميزة، وإليك الآن الوصفة الكاملة بالإضافة إلى طريقة صنعها بطريقة مميزة دون الحاجة إلى إمكانيات قد تعيق عملها، وإليك الآن الطريقة.طريقة عمل الكوكيز
سنحرص الآن على القيام بعرض المكونات والطريقة البسيطة التي تستطيع فيها أن تقوم بالحصول على المذاق المثالي الذي تحصل عليه في المخابز الكبرى والمحال الرائدة في صناعة المخبوزات والحلويات في المجمل، لذلك ما عليك فقط سوى القيام بمتابعة الوصفة التي سنحرص الآن على عرضها عليك، والأخطاء التي يجب أن تتلفها حتى تتمكن من الحصول على أفضل خليط مثالي.
المكونات
إليك الآن المكونات التي يجب أن تقوم باستخدامها للحصول على طعم مثالي بالجرامات، فقط عليك المتابعة عبر هذه النقاط:
- 300 جرام طحين منخول.
- 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة.
- 150 سكر أبيض عادي.
- 5 جرام فانيلا.
- اختياري حبيبات شكولا.
طريقة التحضير
يجب أن تقوم بوضع كامل المكونات خارج البراد قبل وقت العمل بمدة ليست بالقليلة، وإليك الآن الطريقة:
- قم بإشعال الموقد على درجة حرارة 180 درجة مئوية، قبل العمل بنصف ساعة على الأقل.
- الآن تقوم بإحضار وعاء تقوم بوضع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مع السكر تقوم بضربها جيدًا، حتى يذوب السكر بالكامل مع الزبد.
- تقوم بوضع الطحين المنخول مع الفانيلا أو مستخلص الفانيلا، ويتم العمل على وضعها مع خليط الزبدة.
- إذا كنت تريد وضع حبيبات الشكولا يجب أن تقوم بوضع القليل من الطحين عليها، وهذا حتى لا يحدث لها شيء لأن الدقيق يقوم بعمل طبقة عازلة.
- ملمس العجين يكون كريمي بعض الشيء لكن تستطيع أن تقوم بلمسها وتشكيلها.
- تبدأ في تشكيلها بكريات متوسطة الحجم ومتساوية في ذات الوقت.
- تبدأ في وضع ورق زبدة أو تغليف صينية الخبز بالزبدة والدقيق وتبدأ في وضع كريات الكويكيز.
- ملاحظة يجب أن تقوم بوضع مسافة بين كل واحدة والأخرى حتى لا تحدث أي مشاكل ولكي تخبز بطريقة جيدة.
- تأخذ بين العشر دقائق إلى الربع ساعة حتى يحصل البسكويت على لون ذهبي من الأسفل وقدمها مع كوب من الحليب فقط.
الوسوم
طريقة عمل الكوكيز من أهم الوصفات التي تحتاجها الأم في هذا الوقت بالأخص، وهذا لأن الوصفة مساعدة للغاية فيمكنك أن تقوم بتناولها في الفطور مع كوب من الحليب الساخن أو يمكنك أن تقوم بوضعها داخل Launch Box الخاص بطفلك، وهذا لأن الأطفال في العادة يعشقون المعجنات بالأخص المعجنات الممزوجة بحبيبات الشكولا المميزة، وإليك الآن الوصفة الكاملة بالإضافة إلى طريقة صنعها بطريقة مميزة دون الحاجة إلى إمكانيات قد تعيق عملها، وإليك الآن الطريقة.طريقة عمل الكوكيز
سنحرص الآن على القيام بعرض المكونات والطريقة البسيطة التي تستطيع فيها أن تقوم بالحصول على المذاق المثالي الذي تحصل عليه في المخابز الكبرى والمحال الرائدة في صناعة المخبوزات والحلويات في المجمل، لذلك ما عليك فقط سوى القيام بمتابعة الوصفة التي سنحرص الآن على عرضها عليك، والأخطاء التي يجب أن تتلفها حتى تتمكن من الحصول على أفضل خليط مثالي.
المكونات
إليك الآن المكونات التي يجب أن تقوم باستخدامها للحصول على طعم مثالي بالجرامات، فقط عليك المتابعة عبر هذه النقاط:
- 300 جرام طحين منخول.
- 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة.
- 150 سكر أبيض عادي.
- 5 جرام فانيلا.
- اختياري حبيبات شكولا.
طريقة التحضير
يجب أن تقوم بوضع كامل المكونات خارج البراد قبل وقت العمل بمدة ليست بالقليلة، وإليك الآن الطريقة:
- قم بإشعال الموقد على درجة حرارة 180 درجة مئوية، قبل العمل بنصف ساعة على الأقل.
- الآن تقوم بإحضار وعاء تقوم بوضع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مع السكر تقوم بضربها جيدًا، حتى يذوب السكر بالكامل مع الزبد.
- تقوم بوضع الطحين المنخول مع الفانيلا أو مستخلص الفانيلا، ويتم العمل على وضعها مع خليط الزبدة.
- إذا كنت تريد وضع حبيبات الشكولا يجب أن تقوم بوضع القليل من الطحين عليها، وهذا حتى لا يحدث لها شيء لأن الدقيق يقوم بعمل طبقة عازلة.
- ملمس العجين يكون كريمي بعض الشيء لكن تستطيع أن تقوم بلمسها وتشكيلها.
- تبدأ في تشكيلها بكريات متوسطة الحجم ومتساوية في ذات الوقت.
- تبدأ في وضع ورق زبدة أو تغليف صينية الخبز بالزبدة والدقيق وتبدأ في وضع كريات الكويكيز.
- ملاحظة يجب أن تقوم بوضع مسافة بين كل واحدة والأخرى حتى لا تحدث أي مشاكل ولكي تخبز بطريقة جيدة.
- تأخذ بين العشر دقائق إلى الربع ساعة حتى يحصل البسكويت على لون ذهبي من الأسفل وقدمها مع كوب من الحليب فقط.
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