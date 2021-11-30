وداعا للتجاعيد للأبد.. علاج تجاعيد الوجه بحبة واحدة من البطاطس تجعلك عروس في الـ 20 من عمرك

علاج تجاعيد الوجه بحبة واحدة من البطاطس، تعتبر البطاطس من المكونات التي لها الكثير من الفوائد للجسم والبشرة، حيث يمكن استخدامها في العديد من الوصفات التي تخلص الوجه من علامات التقدم في العمر ومعالجة تجاعيد الوجه، وتعد تجاعيد الوجه من أكثر الأشياء المزعجة لكثير من النساء والرجال، فمع مرور العمر وجود هذه التجاعيد أمر طبيعي ويمكن التخلص منها، من خلال مكونات طبيعية توجد بالمنزل والتي من أهمها البطاطس، التي يمكن استخدامها على الوجه لوحدها أو مع عنصر أخر من خلال خلطهم سوياً. وصفة البطاطس والقهوة لعلاج تجاعيد الوجه وصفة البطاطس والقهوة لعلاج تجاعيد الوجه المكونات: حبه من البطاطس.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

واحد ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء دافئ.

ماء ورد. طريقة التحضير: أولاً نقوم بسلق حبة من البطاطس في وعاء به ماء على النار.

ثانياً نقوم بهرس حبة البطاطس وإضافة ملعقتين من القهوة وملعقة من الكركم ونخلطهم سوياً.

ثالثاً نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركه على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم غسله بماء الورد.

بينما تكرر تلك الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على نتيجة واضحة. البطاطس وزيت الألوفيرا لشد الوجه البطاطس وزيت الألوفيرا لشد الوجه المكونات: حبة واحدة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الألوفيرا.

ماء دافئ. طريقة التحضير: نقوم بوضع حلة بها ماء على النار حتى تصل للغليان، ثم نضع بها حبة البطاطس لكي يتم سلقها، وبعد تماما النضج نرفعها من النار ونقوم بهرسها جيداً.

وبعدها نضيف إليها ملعقة زيت الألوفيرا ونخلطهم سوياً.

كما نقوم بفرد الخليط على البشرة جيداً، ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ونكررها مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة البطاطس والزبادي لعلاج تجاعيد الوجه وصفة البطاطس والزبادي لعلاج تجاعيد الوجه المكونات: واحد حبة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ماء فاتر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بسلق البطاطس ونهرسها جيداً.

ثم نضيف إليها ملعقة من الزبادي ونقلبها سوياً حتى يمتزج الخليط.

كما نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركه لمده 20 دقيقة.

ثم يتم فركه وغسله بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، وسوف تحصلين على بشرة روعه. الوسوم

علاج تجاعيد الوجه بحبة واحدة من البطاطس، تعتبر البطاطس من المكونات التي لها الكثير من الفوائد للجسم والبشرة، حيث يمكن استخدامها في العديد من الوصفات التي تخلص الوجه من علامات التقدم في العمر ومعالجة تجاعيد الوجه، وتعد تجاعيد الوجه من أكثر الأشياء المزعجة لكثير من النساء والرجال، فمع مرور العمر وجود هذه التجاعيد أمر طبيعي ويمكن التخلص منها، من خلال مكونات طبيعية توجد بالمنزل والتي من أهمها البطاطس، التي يمكن استخدامها على الوجه لوحدها أو مع عنصر أخر من خلال خلطهم سوياً. وصفة البطاطس والقهوة لعلاج تجاعيد الوجه وصفة البطاطس والقهوة لعلاج تجاعيد الوجه المكونات: حبه من البطاطس.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة.

واحد ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء دافئ.

ماء ورد. طريقة التحضير: أولاً نقوم بسلق حبة من البطاطس في وعاء به ماء على النار.

ثانياً نقوم بهرس حبة البطاطس وإضافة ملعقتين من القهوة وملعقة من الكركم ونخلطهم سوياً.

ثالثاً نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركه على الوجه لمدة 15 دقيقة.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم غسله بماء الورد.

بينما تكرر تلك الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل أسبوع للحصول على نتيجة واضحة. البطاطس وزيت الألوفيرا لشد الوجه البطاطس وزيت الألوفيرا لشد الوجه المكونات: حبة واحدة من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الألوفيرا.

ماء دافئ. طريقة التحضير: نقوم بوضع حلة بها ماء على النار حتى تصل للغليان، ثم نضع بها حبة البطاطس لكي يتم سلقها، وبعد تماما النضج نرفعها من النار ونقوم بهرسها جيداً.

وبعدها نضيف إليها ملعقة زيت الألوفيرا ونخلطهم سوياً.

كما نقوم بفرد الخليط على البشرة جيداً، ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ونكررها مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. وصفة البطاطس والزبادي لعلاج تجاعيد الوجه وصفة البطاطس والزبادي لعلاج تجاعيد الوجه المكونات: واحد حبة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ماء فاتر. طريقة التحضير: في البداية نقوم بسلق البطاطس ونهرسها جيداً.

ثم نضيف إليها ملعقة من الزبادي ونقلبها سوياً حتى يمتزج الخليط.

كما نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركه لمده 20 دقيقة.

ثم يتم فركه وغسله بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين كل أسبوع، وسوف تحصلين على بشرة روعه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعا للتجاعيد للأبد.. علاج تجاعيد الوجه بحبة واحدة من البطاطس تجعلك عروس في الـ 20 من عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.