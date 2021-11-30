طريقة عمل شاي كرك اللذيذ في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل شاي كرك هذا ما تبحث عنه ربات البيوت في الآونة الأخيرة، حيث أن هذا المشروب اللذيذ بدأ في الانتشار حالياً ووجد إقبالاً هائلاً من الكثير من الكبار والصغار، وذلك حيث أنه مشروب يتمتع بمذاق رائع، إذا كنتي تريدين تحضيره لعائلتك في المنزل سوف نقدم لك في ذا المقال خطوات تحضيره بكل سهولة، لذلك تابعي معنا.

فوائد شاي الكرك

يقبل الجميع للبحث عن طريقة عمل شاي كرك وذلك لأنه يتمتع بمذاق متميز، بالإضافة إلى ذلك له العديد من الفوائد الصحية كالتالي :

أولاً له دور هام في الحفاظ على صحة القلب وتجنب ارتفاع ضغط الدم، حيث أنه من ضمن مكوناته القرفة التي تعمل على تقليل مستوى الكولستيرول في الدم، لذلك تقوم بالحماية من أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك له دور هام في تقليل مستوى سكر الدم، حيث أن من ضمن مكوناته القرفة والزنجبيل يعملان على تقليل مقاومة الانسولين وتقليل سكر الدم، لذلك ينصح به لمرضى السكري من النوع الثاني. علاوة على ذلك لشاي الكرك دور هام في الحماية من مشاكل وأمراض الجهاز الهضمي، وذلك حيث أنه يحتوى على مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تحسين عملية الهضم. أيضاً له دور هام في خسارة الوزن ويمكنك تناوله من ضمن الأنظمة الغذائية الصحية، وذلك حيث أنه يحتوي على مكونات من الأعشاب التي تساعد على سد الشهية وتقليل الإحساس بالجوع.

مكونات التحضير

قبل معرفة طريقة عمل شاي كرك في المنزل، يمكنك تحضيره بمجموعة من المكونات البسيطة ومجموعة من الأعشاب وهي كالتالي :

أولاً كوب من الحليب السائل، أو يمكن استبداله ب 3 ملاعق من الحليب البودر يذاب في كوب من الماء.

سكر أبيض حسب الرغبة، وفي حال الرغبة في فقدان الوزن يمكنك الاستغناء عنه نهائياً.

زنجبيل طازج.

بالإضافة إلى ذلك عود من القرفة.

أيضاً عود من القرنفل اللذيذ.

ثم عدد 2 من حبات الهيل أو الحبهان.

ملعقة كبيرة من الشاي.

طريقة عمل شاي كرك

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل شاي كرك، يمكنك تحضيره بخطوات سهلة كالتالي: