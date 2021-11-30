طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي بدون لحوم بطريقة سهلة وبسيطة

اللانشون البيتي الاقتصادي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز بطعم لذيذ ومحبب لدى الجميع ونكهة قوية، كما أن مكوناتها اقتصادية ومتوفرة في أغلب البيوت ولا يتطلب إعدادها الكثير من المجهود وتتم باستخدام الخلاط الكهربائي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي.

مكونات اللانشون البيتي الاقتصادي

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

عدد ٦ بيضات.

مكعبين من مرقة الدجاج.

عدد ٨ قطع جبنة مثلثات أو ٦ مكعبات جبنة كريمي.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان أو هيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

خمس نقاط لون طعام أحمر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللانشون البيتي الاقتصادي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي لفترة من الزمن حتي تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا كالمعجون.

بعما تختلط جميع المكونات وتتجانس جيدا نقوم بوضع الخليط في حلة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.

ثم نقوم بوضع الحلة الصغيرة التي بها الخليط في حلة أكبر علي النار ونقوم بملئ ربع الحلة الكبيرة بالماء.

ثم نقوم بتغطية الحلة الكبيرة بالغطاء ونترك الحلة الصغيرة التي بداخلها حتي تتم تسويتها.

وبعدما تتم تسوية اللانشون ويقسو قوامه نقوم بإخراجه ونضعه جانبا حتي يبرد وندخله الثلاجة ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة بهذا اللانشون من البيتزا والسندويتشات سريعة التحضير.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع اللانشون.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: