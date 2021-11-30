حلويات سهلة واقتصادية وسريعة بدون فرن وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

حلويات سهلة واقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة والفاخرة التي تقدم للضيوف، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى بارد بالحليب وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات سهلة واقتصادية بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة لم تجربوها من قبل.

مكونات حلويات سهلة واقتصادية

تتكون حلويات سهلة واقتصادية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

25 قطعة بسكويت سادة مطحون ناعم.

7 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

مقادير الكريمة

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

كوب من الكريمة السائلة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

مقادير صوص الشوكولاتة.

120 جم شوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات سهلة واقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر صينية، ثم نضع فيها ورقة زبدة. ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البسكويت المطحون والزبدة المذابة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نوزع البسكويت في الصينية ونساويه جيدا، ثم نضع الصينية في الثلاجة لحين تحضير الكريمة. بعد ذلك نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السكر الناعم والزبدة الطرية والكريمة السائلة والفانيليا السائلة، ثم نخفق جيدا بالمضرب الكهربائي، حتى تتجمد الكريمة. ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونوزع الكريمة فوق طبقة البسكويت ونساويها جيدا. ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة حتى تتماسك طبقة الكريمة. بعد ذلك نقطع الشوكولاتة إلى مكعبات، ثم نضعها في وعاء ونضيف إليها الزيت ونتركها تذوب على بخار ماء مع التقليب باستمرار حتى تذوب. ثم نخرج الصينية من الثلاجة بعد تماسك طبقة الكريمة، ثم نسكب فوقها الشوكولاتة المذابة ونساويها جيدا، ثم نتركها قليلا لكي تتماسك وتتجمد. ثم نقطع الحلى بالسكينة مكعبات. بعد ذلك نقدم الحلوى في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص التوفي

المكونات

كوب سكر.

كوب من الحليب.

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الكريمة الخام.

باكيت فانيليا.

نضع حلة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الماء والسكر، ثم نترك السكر حتى يذوب ويتكرمل. ثم نضيف إليه الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب والنشا والكريمة، ثم نقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات. بعد ذلك نضيف خليط الحليب إلى الحلة، ثم نقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويثقل القوام. ثم نضيف الملح والفانيليا ونقلبهم، ثم نسكب صوص التوفي في وعاء، ونتركه يبرد. بعد ذلك يكون جاهز لتزيين حلويات سهلة واقتصادية.

طريقة التحضير