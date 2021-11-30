تكون طريقة عمل حمص الشام زي المحلات واحدة من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد، حيث يكون حمص الشام أحد أبرز المشروبات المناسبة في فصل الشتاء، يحتاج البعض إلى التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل لتحفيز طاقة الجسم وزيادة حرارته خلال الشتاء.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

يكون هناك الكثير من الفوائد والمميزات لتناول حمص الشام، حيث أنه يعمل على توفير الطاقة التي يحتاج لها كل شخص، بالإضافة إلى أنه مشروب مميز وخصوصاً للتخفيف من نزلات البرد، ويحتوي حمص الشام على فيتامينات ضرورية للجسم وسعرات حرارية قليلة.

ربع كيلو حمص الشام يكون منقوع.

ثوم مفروم.

1 حبة بصل.

ملعقة ملح .

1 ملعقة بهارات.

ملعقة من الكمون.

شطة.

فلفل أسود.

ليمونة تقطع لشرائح.

1 حبة طماطم تقطع وتفرم في الخلاط.

مقادير حمص الشامخطوات تحضير حمص الشام

في البداية يتم غسل حمص الشام من أجل التخلص من الشوائب العالقة، ثم نقعه بعض الوقت قبل وضعه على النار، وثانياً يتم وضع الحمص في وعاء يكون مناسب مع الكمية، ونضع به مقدار كافي من الماء حتى يتم غمر الحمص به، ويوضع على نار تكون متوسطة ثم يترك ليصل لدرجة الغليان مرتين، وعندما يقترب الحمص من النضج يتم إضافة الطماطم المفرومة، والآن حان وقت وضع الثوم والبصل وتركهم مع الحمص للتجانس جيداً مع بقية المكونات، وأخيرا يتم إضافة البهارات، ثم الملح، الكمون، ثم الفلفل الأسود، بعد تمام نضج الحمص يرفع من النار ويضاف له عصير الليمون، وأما خطوة وضع الشطة فتكون اختيارية حسب رغبة كل شخص.

إن حمص الشام يكون به سعرات حرارية قليلة، وبالتالي فهو يساهم بشكل واضح في التخلص من الوزن الزائد.

يكون حمص الشام مشروب رائع، يساعد في التخفيف من نزلات البرد.

يعمل على التخلص من التهاب الحلق.

يكون به كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات، التي تكون ضرورية لصحة الجسم.

يخفف من آلام الصدر والرأس.

يكون به مقدار مناسب من البروتين، الذي يحتاج له كل شخص.

يعمل على تنظيف الرحم وتطهيره من أي ترسبات.

يحد من آلام المعدة ويخفف من آلام الظهر.

يقدم حمص الشام للأطفال المصابين بديدان المعدة أو عند وجود ديدان في الجسم.

فوائد تحضير حمص الشام