يكون القرنبيط من الأكلات الشعبية المميزة والمعروفة للغاية في عديد من البلدان العربية، حيث يقبل عليها عديد من الأشخاص وتكون مميزة بالقوام المقرمش المحبب لدى الجميع، يتم تقديمه مع سلطة أو بطاطس ويكون به كثير من المعادن والعناصر الضرورية للجسم، كما أنه وجبة سريعة حيث يحضر بشكل سهل ومكونات بسيطة وللتعرف على طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا يمكن متابعة هذا المقال.

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالنشا

يكون القرنبيط من أشهر الأطعمة التي بها عناصر غذائية مهمة، حيث أن به مضادات للالتهاب بالإضافة إلى احتوائه على معدل كبير من المعادن والفيتامينات.

1 ثمرة من القرنبيط تكون مسلوقة.

كوب طحين.

ملعقة طعام كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

زيت.

شبت وبقدونس مفروم.

ربطة كزبرة خضراء.

بطاطس تكون مسلوقة، ثم تقطع إلى حلقات.

ثلاث بيضات.

كوب حليب.

ثلاث فصوص ثوم.

1 قرن فلفل حار.

ثمرة الطماطم.

مقادير القرنبيطخطوات تحضير القرنبيط المقرمش بالنشا

في البداية نقوم بتقطيع القرنبيط إلى زهرات صغيرة الحجم، ثم تسلق في مياه مغلية مع إضافة كمون، نضع النشا والدقيق والبيكنج بودر في إناء ونخلطهم سوياً، ونقوم بتحضير الخلاط ثم نضع البيض، الطماطم، الدقيق، الفلفل، والحليب، ولا تنسى إضافة ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، الكمون، ورشة ملح، بقدونس مفروم، كزبرة، شبت، والثوم، ثم تخلط جميع المقادير حتى تختلط سوياً.

يسكب الخليط في إناء ثم يوضع به القرنبيط والبطاطس المسلوقة، نخرج القرنبيط والبطاطس ثم نضعهم في الدقيق، وبعد إخراج القرنبيط من الدقيق يوضع في المقلاة التي بها زيت ساخن، نخرج القرنبيط والبطاطس بعد الحصول على اللون الذهبي، والآن القرنبيط جاهز يوضع في وعاء التقديم ويزين بالبقدونس والكزبرة المفرومة.

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، التي تساهم في الوقاية من التعرض للجلطات وأمراض الشرايين.

إن القرنبيط يكون به معدل كبير من الفيتامينات والمعادن، وخصوصاً فيتامين k.

يحد القرنبيط من خطر التعرض للسرطان.

يكون القرنبيط مفيد في الحفاظ على صحة القلب.

يعمل القرنبيط كمضاد للالتهابات المختلفة.

كل 100 جرام من القرنبيط المسلوق، يكون به 25 سعر حراري.

يفيد القرنبيط خلال فترة الحمل، لأن به فيتامينات هامة تساعد على نمو الجنين بشكل سليم و تطور جهازه العصبي، بالإضافة إلى تعزيز الجهاز المناعي للأم.

فوائد القرنبيط