مع ابتداء فصل الشتاء ونضج المحاصيل الشتوية فلابد من التعلم كيف يتم الاستفادة من تلك المحاصيل، وحديثنا سيكون عن اللفت الذي يقوم بوقاية العظام والمفاصل من التعرض للهشاشة والالتهابات، وهو أيضاً يسهل تحرك الأمعاء ويساهم بشكل كبير في تجديد كرات الدم الحمراء، به نسبة مرتفعة من الألياف، وبالنسبة للبنجر يعد مصدر ومخزون للبوتاسيوم يساهم في انخفاض الضغط ويعمل على تحسين عملية الهضم، كما أنه يقي من التهابات المعدة، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة عمل اللفت بالبنجر.

طريقة عمل اللفت بالبنجر

إن عمل اللفت بالبنجر من الأشياء التي تستخدم كمقبلات للطعام، فاللفت شيء مميز باللون الوردي الذي عادة ما يكون ظاهر لإضافة البنجر إليه، كما أننا نتركهم سوياً في إناء واحد لفترة زمنية محددة، ويساعد في اكتمال التخليل وجعله أفضل، ونحن سنقدم إليكم طريقة تحضير اللفت بالبنجر وهي كالآتي:

نحتاج إلى كيلو من اللفت.

حبتين من البنجر.

ربع كوب من الملح.

كوب من الخل.

ماء حسب الوعاء والكمية.

ملعقة ونصف من السكر.

أولاً يتم غسل اللفت بشكل جيد ويقطع إلى شرائح من بعد ذلك لمكعبات متوسطة بالحجم.

يوضع الملح على اللفت ويقلب ثم يترك للتصفية لمدة بضع دقائق تقدر بحوالي 5 دقائق، يغسل اللفت مرة أخرى، ويوضع داخل مصفى إلى أن يتخلص تماماً من الماء.

يقطع بعد ذلك البنجر لأربع أرباع، نأتي بعد ذلك بإناء به ماء وملح.

بالإضافة للسكر يوضع فوق نار متوسطة لمدة تقدر بحوالي ثلاث دقائق مع استمرار التقليب إلى أن يذوب الخليط تماماً.

ويرفع بعدها من فوق النار، يتم ترك الخليط إلى أن يبرد يوضع اللفت مع البنجر داخل البرطمان مع إحكام الغلق.

ثم يصب فوقهم السكر والماء والملح إلى أن يغطي تماماً، ويزيد فوقه بمقدار 3 سم يغلق البرطمان بشكل جيد ويترك شهر إلى أن يتخلل.

مكونات اللفت بالبنجرطريقة إعداد اللفت بالبنجربعض النصائح التي تؤدي لنجاح تخليل اللفت

توجد بعض النصائح التي لابد من اتباعها عند تخليل اللفت لكي يصبح بشكل أفضل وجيد وهي كالآتي: