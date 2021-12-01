بحبتين من البطاطس حضري فطيرة البطاطس المبشورة بطعم جنان وتحفة

طريقة عمل فطيرة البطاطس المبشورة بعدة مكونات تتواجد بكثرة في معظم المنازل وجميع المحلات، وتصلح هذه الفطيرة للتناول في جميع الأوقات وخاصة وجبة العشاء، لأنها خفيفة ولا تؤثر على المعدة فهي مناسبة للجميع وننصح بإعدادها باستمرار لأطفالنا الصغار حتى نبني أجسامهم بطريقة صحيحة وقوية، وهذه المكونات كالفلفل الرومي والبطاطس والبصل وغيرهم وكل مكون من المكونات له فوائد عديدة لا تعد ولا تحصي، والآن سوف نعرض على جميع مشاهدينا طريقة تحضير فطيرة البطاطس المبشورة والتعرف على المكونات بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل فطيرة البطاطس المبشورة

فطيرة البطاطس المبشورة المغذية لكثير من الأطفال والكبار تتكون من مجموعة من المكونات المتوفرة دائماً سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

حبة متوسطة من الفلفل الرومي.

٢ حبة من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ميكس جبن ( موتزاريلا وشيدر ورومي حسب الرغبة ).

ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الشطة.

يمكن إضافة صدور دجاج مقطعة أو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيتون أخضر للتزيين.

ملح على حسب الرغبة.

طريقة إعداد وتحضير الفطيرة

سوف نتعرف على طريقة عمل هذه الفطيرة اللذيذة بأبسط الخطوات وأسرعها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر البطاطس ونقشرها ونغسلها ونقوم ببشرها باستخدام المبشرة، ثم يعصر الماء الموجود في البشر. ثم نضع الملح والفلفل والشطة والبابريكا والكمون إلى البيض ونخفق بالملعقة جيداً. نسكب هذا الخليط إلى البطاطس ونضيف عليهم الدقيق ونقلب. بعد ذلك نضع البصل المفروم والفلفل الرومي ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس. ثم نحضر صينية أو مقلاة غير لاصقة، وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها نصف كمية الخليط السابق ونفردها بالتساوي. ونضع بها حشوة الجبنة أو الفراخ أو اللحمة على حسب المتوفر، ثم نضيف باقي الكمية الموجودة. بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تحمر وتنضج تماماً.

طريقة عمل أقراص البطاطس

تعتبر مكونات وطريقة عمل أقراص البطاطس من الوصفات الاقتصادية البسيطة وهي كالآتي:-

المكونات

٣ حبات من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٢ حبة كبيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الجبنة الرومي المبشورة.

ربع كوب من الطحينة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البصل.

٢ ملعقة كبيرة من الجبنة الموتزاريلا.

الطريقة

نقوم ببشر البطاطس ونصفيه من الماء ونفرم البصل أيضاً ونقلبهم مع بعض. ثم نضرب البيض ونضع عليه الملح والطحينة ونضعهم على البطاطس. نقلب هذه المكونات مع بعض ونشكلها على شكل أقراص. بعد ذلك نقلي هذه الأقراص في الزيت ونتركها حتى تحمر. نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم ونرش عليها الجبن هي وساخنة.

طريقة عمل بيض بالبطاطس المقلية

سوف نتعرف على أكلة اقتصادية ولذيذة وهي بيض بالبطاطس المقلية وهي كالتالي:-

المكونات

٢ حبة من البطاطس.

٢ ملعقة كبيرة بقدونس.

٦ حبات بيض.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب جبنة شيدر مبشورة.

رشة فلفل أسود.

الطريقة