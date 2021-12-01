اصنعي كفتة البصل المكرمل بطعم رائع ونكهة ورائحة جميلة

تعتبر كفتة البصل المكرمل ، من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة للأسرة لأنها تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، وهي من الأطباق الأساسية علي السفرة المصرية، وهي من الأكلات التي يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص لأنها تمتاز بطعم رائع وجميل ومكوناتها بسيطة للغاية، وتميل جميع الأمهات لتحضير الكفتة في البيت لسهولة تحضيرها، وتعد الكفتة من ألذ الأطباق التي يتم تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي، وهي تعد من أكثر الأكلات التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري علي طريقة عمل كفتة البصل المكرمل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كفتة البصل المكرمل

تحتوي الكفتة على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مبشورة.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة صغيرة من (الملح والفلفل أسود).

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

ربع كوب دقيق.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة زيت.

للصوص

نصف كيلو بصل مقطع شرائح.

ملعقة سكر كبيرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة من بهارات الكفتة.

لتر ماء مغلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البصل المكرمل بخطوات سهلة بالمنزل وهي كالآتي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به اللحم المفروم والبصل المفروم والفلفل الأخضر المفروم والكزبرة الخضراء المفرومة ونخلط المكونات مع بعضها البعض. ثم نضيف التوابل الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة وتعجن المكونات جيداً لمدة لا تقل عن ٥ حتي تتماسك العجينة جيداً. ثم نشكل الخليط إلي كور صغيرة متساوية في الحجم، ثم نغمس الكفتة في الدقيق حتي تتغطي به تماماً. توضع مقلاة علي النار ثم نضع بها ملعقة من الزبدة وملعقة من الزيت ونتركها تسخن على نار متوسطة. ثم نضيف كرات الكفتة حتي تقلي ونقلبها على كل الجهات حتي تأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها في طبق وتترك جانباً.

طريقة تحضير الصوص