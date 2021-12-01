فوائد دبس الرمان يعتبر الرمان من الثمار التي لها العديد من الوظائف الهامة لتعزيز مناعة الإنسان كما أنه من الفواكه المنتشرة على نطاق واسع والشعبية. يمكن تفكيكها وتقشيرها ولكن قبل أن نحصل على جزيئات الرمان الجميلة هذه تجربة جمال جديرة جدًا ،طومن خلال هذه المقالة سنناقش استخدامًا جديدًا للرمان أي استخدام الرمان بعد إشعاله و من خلال المقال سنتعرف أكثر على هذه الطريقة.

فوائد دبس الرمان

من الاستخدامات البارزة للرمان دبس الرمان الشهير والذي يستخدم في العديد من وصفات الطبخ الغذائية اللذيذة ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على فوائد دبس الرمان وبعض المعلومات:

غرينادين يعتبر المولاس لذيذًا بالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد التي يحتاجها جسم الإنسان.

يضيف دبس الرمان نكهة مختلفة للطعام وخاصة المحمصة منه.

تعتبر الكفتة من أشهر الأطعمة التي تحتوي على دبس الرمان.

تحتاج صناعة شراب الرمان إلى كميات كبيرة جدًا من الرمان.

طريقة عمل دبس الرمان

المكونات:

ستة أو سبعة حبات من الرمان تكفي لشرب تسعة أكواب من عصير الرمان أو استخدام أربعة أكواب من عصير الرمان. مائة جرام من السكر بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من السكر. ربع كوب عصير ليمون.

استخدمي سكينًا حادًا لإزالة تاج ثمرة الرمان الكاملة ثم قطعي كل ثمرة رمان إلى أربع قطع.

قشر ثمرة الرمان وانزع بذور الرمان من الداخل (الثمرة داخل ثمرة الرمان).

ضعي بذور الرمان في وعاء مليء بالماء واتركيها لفترة من الوقت للسماح لبقايا القشر بالظهور وبالتالي ترسب بذور الرمان.

استخدم مرشحًا لإزالة بقايا الترسبات الكلسية على سطح الماء.

نخرج بذور الرمان من الماء ونضعها في وعاء للخلط ونشغلها بسرعة عالية حتى يتكون عصير الرمان ونفذ هذه الخطوة على دفعات حتى نفاذ كمية بذور الرمان.

ضعي قدرًا بالحجم المناسب ثم ضعي عليه مصفاة واسكبي عصير الرمان على المصفاة ثم صفي بذور الرمان أو أي شوائب.

في النهاية يجب أن تحصل على ثلاثة ونصف إلى أربعة أكواب من عصير الرمان قم بإزالة المصفاة من القدر ثم أضف عصير الليمون والسكر إلى عصير الرمان في القدر وقم بتسخين القدر حتى يغلي على نار متوسطة.

خففي الحرارة تحت القدر وضعي الرمان على نار هادئة لمدة ساعة حتى ينضج دبس الرمان مع تقليب الخليط من حين لآخر خلال هذا الوقت.

نرفع شراب الرمان عن النار ونتركه جانباً ليبرد تماماً وبعد أن يبرد يتجمد للحصول على قوام الشراب المعتاد ثم يحفظه في الثلاجة لحالات الطوارئ.

طريقة التحضير: