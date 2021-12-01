طريقة عمل وجبة فراخ كرسبي كنتاكي المقرمشة بالخلطة السرية

طريقة عمل وجبة فراخ كرسبي المقرمشة مثل كنتاكي التي سنقوم بتحضيرها معكم اليوم عبر هذا المقال حيث أنها تعتبر من أكثر الوجبات التي يزداد عليها الطلبات في المطاعم مثل ماكدونالدز وغيرها كما أن لها مذاق رائع ومميز، والسر فى التتبيلة التي يتم وضعها علي قطع الفراخ فهي تجعلها شهية للغاية، والفراخ المقرمشة من أكثر الوجبات التي يمكن أخذها في الرحلات وفي السفر، حيث يمكن استخدامها في الساندوتشات أو بجانب الوجبات الأخرى ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.

مكونات عمل فراخ كرسبي المقرمشة

نوضح لكم المكون التي سيتم استخدامها في تحضير الفراخ الكرسبي المقلية وهي تتكون من

فرخة كاملة تكون مقطعة إلى ثمان قطع.

ثلاث أكواب من اللبن.

كوب واحد من الزبادي.

أربع من البيضات تكون بحجم كبيرة.

كوب واحد من البقسماط وبالطبع يكون مطحون.

واحد كوب من الدقيق.

نصف ملعقة تكون كبيرة من النشا.

نصف ملعقة تكون كبيرة من باكينج باودر.

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ثلاث أرباع ملعقة تكون صغيرة من البصل باودر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملح مع فلفل أسود.

كوب من رقائق الدوريتوس التي تكون مطحونة.

نصف ملعقة تكون صغيرة من الثوم البودر.

قطع الفراخ التي هي لدينا الان نقوم بعمل فتحات صغيرة بها في الدجاج ونقوم بعدها ببل هذه الفراخ بالملح و ايضا باستخدام الفلفل الأسود ومعها الزبادي ثم نقوم بوضعها بعد ذلك في الثلاجة وكلما تم وضعها مدة طويلة يكون أفضل وذلك لمدة ساعتين. ثم نقوم بوضع اللبن على النار حيث نقوم بتسخينه فقط ولا يغلي ثم نضيف قطع الفراخ المتبلة بالفلفل الأسود والملح وتظل علي لمدة لا تقل عن 25 دقيقة ونجعل النار هادئة بعد ذلك نقوم باخراج قطع الفراخ من اللبن ثم نتركها حتي تبرد. نحضر طبق نقوم بوضع الدقيق فيه وطبق آخر فيه البيض ونتبل البيض بالفلفل والملح طبق اخر نضع فيه البقسماط والدوريتوس والثوم البودر والبصل البودروالكزبرة والبابريكا والباكينج باودر ونضع النشا والفلفل الاسود ونخلطهم حيث نقوم بوضع الفراخ في الدقيق ثم نضعها بعد ذلك في البيض ثم نقوم بوضعها في خليط البقسماط ثم ننتقل الي البيض ثم نغمسها في البقسماط لثاني مرة نحضر طاسة بها زيت غزير ويكون ساخن ثم نقلبه حتى يُصبح ذهبيً اللون.

طريقة تحضير الفراخ الكرسبي المقرمشة