طريقة عمل كنافة عش البلبل بالكريمة وزبدة اللوتس في البيت بمكونات بسيطة

كنافة عش البلبل هو من أنواع الحلويات الغربية اللذيذة والمشهورة في الوطن العربي ومحببة لدى الأطفال والكبار وتتميز بالطعم الشهي وشكل جذاب ممتع للغاية، ويتمكن تحضيرها بعدة طرق من الكريمة والمكسرات والعسل والشوكولاتة وزبدة اللوتس، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم متابعينا طريقة عمل كنافة عش البلبل بمكونات بسيطة وسهلة في البيت وطعم لذيذ لا يقاوم. مقادير كنافة عش البلبل نصف كيلو من الكنافة

2 كوب من السمن

مكسرات حسب الرغبة

2 كوب من السكر للشربات

كوب واحد من الماء

فانيليا

نصف ليمونه طريقة تحضير كنافة عش البلبل أولاً نحضر الشربات نضع السكر مع الماء وعصير الليمون والفانيليا في وعاء على النار ويترك حتي يغلي. نحضر الكنافة نأخذ جزء من الكنافة ونقوم بلفه على شكل أصابع، واترك فراغ في المنتصف الكنافة. نقوم بتكرر هذه الكمية من الكنافة حتي تنتهي كل كمية الكنافة. نحضر صينية الخبز ونضع فيها كرات الكنافة مدهونه من السمن. وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تحصل على اللون الذهبي. تخرج من الفرن ونسكب عليها القطر البارد فوق قطع كنافة عش البلبل وتزين بالمكسرات. مقادير كنافة عش البلبل بالقشطة نصف كيلو كنافة طازج

كوب من الكريمة

نصف كوب زبدة

شربات

مكسرات متنوعة حسب الرغبة طريقة تحضير كنافة عش البلبل بالقشطة نقوم بتحضير الصينية الخبز في الفرن ونضع فيها الزبدة نشكل الكنافة إلى أصابع عش البلبل نضع الكنافة في صينية في الفرن على درجة حرارة 180درجة تخرج من الفرن باللون الذهبي وتحشو بالكريمة القشطة ثم نسكب عليها الشربات وتزين بالمكسرات وتقدم وبالصحة. مقادير كنافة عش البلبل باللوتس نصف كيلو من الكنافة

نصف كوب زبدة لوتس

كوب واحد من السمن

شربات طريقة التحضير كنافة عش البلبل باللوتس نشكل الكنافة إلى دوائر لتصبح مثل عش البلبل. نضع عليها السمن وتوضع في صينية الفرن مدهونه من السمن. وتدخل على درجة حرارة 180درجة مئوية حتي تكون لونها ذهبي. تخرج ونضع عليها الشربات ونضع علي الكنافة زبدة اللوتس في كيس الحلوني ووزعها عليها، وبعد ذلك تزين بالمكسرات. الوسوم

كنافة عش البلبل هو من أنواع الحلويات الغربية اللذيذة والمشهورة في الوطن العربي ومحببة لدى الأطفال والكبار وتتميز بالطعم الشهي وشكل جذاب ممتع للغاية، ويتمكن تحضيرها بعدة طرق من الكريمة والمكسرات والعسل والشوكولاتة وزبدة اللوتس، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم متابعينا طريقة عمل كنافة عش البلبل بمكونات بسيطة وسهلة في البيت وطعم لذيذ لا يقاوم. مقادير كنافة عش البلبل نصف كيلو من الكنافة

2 كوب من السمن

مكسرات حسب الرغبة

2 كوب من السكر للشربات

كوب واحد من الماء

فانيليا

نصف ليمونه طريقة تحضير كنافة عش البلبل أولاً نحضر الشربات نضع السكر مع الماء وعصير الليمون والفانيليا في وعاء على النار ويترك حتي يغلي. نحضر الكنافة نأخذ جزء من الكنافة ونقوم بلفه على شكل أصابع، واترك فراغ في المنتصف الكنافة. نقوم بتكرر هذه الكمية من الكنافة حتي تنتهي كل كمية الكنافة. نحضر صينية الخبز ونضع فيها كرات الكنافة مدهونه من السمن. وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تحصل على اللون الذهبي. تخرج من الفرن ونسكب عليها القطر البارد فوق قطع كنافة عش البلبل وتزين بالمكسرات. مقادير كنافة عش البلبل بالقشطة نصف كيلو كنافة طازج

كوب من الكريمة

نصف كوب زبدة

شربات

مكسرات متنوعة حسب الرغبة طريقة تحضير كنافة عش البلبل بالقشطة نقوم بتحضير الصينية الخبز في الفرن ونضع فيها الزبدة نشكل الكنافة إلى أصابع عش البلبل نضع الكنافة في صينية في الفرن على درجة حرارة 180درجة تخرج من الفرن باللون الذهبي وتحشو بالكريمة القشطة ثم نسكب عليها الشربات وتزين بالمكسرات وتقدم وبالصحة. مقادير كنافة عش البلبل باللوتس نصف كيلو من الكنافة

نصف كوب زبدة لوتس

كوب واحد من السمن

شربات طريقة التحضير كنافة عش البلبل باللوتس نشكل الكنافة إلى دوائر لتصبح مثل عش البلبل. نضع عليها السمن وتوضع في صينية الفرن مدهونه من السمن. وتدخل على درجة حرارة 180درجة مئوية حتي تكون لونها ذهبي. تخرج ونضع عليها الشربات ونضع علي الكنافة زبدة اللوتس في كيس الحلوني ووزعها عليها، وبعد ذلك تزين بالمكسرات.

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