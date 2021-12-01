باذنجان صحي وخفيف.. ملعقة ذهبية ضعيها على الباذنجان هيبقي مقرمش ومش هيمتص نقطة زيت نهائياً

الباذنجان، يمكننا أن نحضر لوصفة الأيسر والألذ من خضار الباذنجان المحضر والمعد بطريقة التسوية بالقلي، ولكن القلي الصحي حيث يعد استعمال الباذنجان وقليه في الزيت من أهم ما يمكن أن نسعين به من الطرق لتحضير تلك الوصفة من الباذنجان بطريقة تكون صحية، وتعزز من المغذيات التي تتواجد في الباذنجان، ولا تقللها مثل طريقة تحمير الباذنجان بالزيت الغزير، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نقدم أفضل وصفة لتسوية الباذنجان في أقل وقت وبأقل جهد حيث نعتمد في التحضير لتلك الوصفة على مكونات بسيطة تعزز من الطعم الجيد لشرائح من الباذنجان، ومن خلال السطور القادمة نوضح المكونات التي تساعد في الإعداد لوصفة الباذنجان بطريقة بسيطة.

طريقة قلي الباذنجان بدون نقطة زيت

من الممكن أن نقدم الباذنجان بطريقة القلي من دون أن نعتمد على أي مكونات من زيت أو ما يزيد من الأضرار في الباذنجان حتى تمم الاستفادة من كل مكوناته، وبالمقدار المستخدم يكون كما يلي من النقاط القادمة:

مكونات عمل الباذنجان

نستطيع أن نحضر وصفة من الباذنجان المقلي من خلال أن نقوم بالإحضار لما يلي في النقاط القادمة:

شرائح من مكون الباذنجان متوسطة السمك.

ملعقة دقيق.

ملعقة نشا.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة بهارات.

ملعقة زيت واحدة.

ملعقة بابريكا.

طريقة التحضير لوصفة الباذنجان

الباذنجان نقوم بالتحضير له من خلال الآتي في الخطوات القادمة:

قومي بالإحضار للباذنجان وعلى فلانشة التقطيع للخضراوات حوالي أن تقومي بالتقطيع لشرائح بنفس السمك تقريبا، وذلك حتى تأخذ نفس الزمن في التسوية.

بعد ذلك يتم استعمال المكونات السابقة وخلطها في وعاء آخر منفصل.

بعد ذلك يتم مزج الباذنجان بالقليل من الملح.

نأخذ كل قطعة من قطع الباذنجان لغمسها في الخليط السابق.

نأخذ كل قطعة من قطع الباذنجان لغمسها في الخليط السابق. بعد تبطين كل الكمية التي تتوفر من الباذنجان نقوم بوضع الشرائح على صاج ملائم.

طريقة طهي الباذنجان في الفرن

الشواية يتم تشغيلها ومن ثم يتم عمل التسوية الكاملة للباذنجان حتى تأخذ اللون الملائم وهذا ما يكون هو دلالة التسوية للباذنجان، والتسوية لا تتعدى في زمنها خمسة وثلاثين دقيقة وبعدها يقدم ساخن.

قدمنا لكم من خلال الفقرات التالية طريقة عمل الباذنجان المقلي وخطوات عمله بكل سهوله والسر في إضافة ملعقة نشا الذي تساعد في عدم امتصاص الزيت نهائيا، وهتخلي الباذنجان طعمه مقرمش ولذيد نتمني تجربة هذه الوصفة لأن هذه الوصفة تعتبر صحية وأمان علي صحة أطفالك ونتمني أن تنال هذه الوصفة علي إعجابكم وبالهنا والشفا