كريم الحلبة الجبار لتبييض وتفتيح وشد تجاعيد البشرة أقوي كولاجين منزلي غير مكلف

الحصول على بشرة بيضاء ومشدودة خالية من العيوب والتجاعيد أكثر ما يشغل بال الكثير من السيدات من أجل الظهور بمظهر جذاب وأنيق بين الجميع، وبسبب ذلك تقوم الفتيات باستخدام مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة وتفتيحها وفي الآونة الأخيرة أثبتت الحلبة فعاليتها في تفتيح وشد البشرة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا.

الحلبة المطحونة والماء:

خلطة الحلبة لتفتيح وشد البشرة

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من بذور الحلبة المطحونة مع كمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على عجينة لينة ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء، هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة وتجعلها مشدودة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة وترطبها وتجعلها أكثر نعومة وجمال.

الحلبة والزبادي:

نخلط ملعقة كبيرة من بذور الحلبة المنقوعة في الماء لمدة ليلة كاملة مع الزبادي ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة ونضعها على البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تشطف بالماء البارد.

تحتوي الحلبة على مضادات أكسدة طبيعية وبالتالي تساهم في الحفاظ على صحة البشرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

الحلبة والعسل:

ماسك الحلبة لتبييض الوجه

في وعاء نضع ملعقة من الحلبة مع العسل ونقلب حتى تمتزج المكونات ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ونرش ماء الورد، هذا الماسك يقوم بتفتيح البشرة ويجعلها أكثر نعومة وجمال.

الحلبة وماء الزهر:

نمزج ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من القشطة وقطرات من ماء الزهر ثم نترك المكونات جانبا حتى تختمر ونضعها على الوجه بالكامل ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

ماسكات لتبييض البشرة وشدها

الترمس والردة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من الرمل الناعم.

ملعقة من الردة الخشنة.

كوب عصير خيار.

2 عصير ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام: