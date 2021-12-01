طريقة عمل سندوتشات فاهيتا الدجاج على اصولها مثل المطاعم

تتميز سندوتشات فاهيتا الدجاج بانها سهلة التحضير. علاوة على انها تحتوى على الكثير من العناصر الغذائيه المفيده جدا للجسم. ويدخل فى تكوينها الدجاج وبعض الخضروات والخبز. بينما تنتشر بكثرة فى الوطن العربى ويقبل عليها الكثير. من ناحية اخرى تبحث ربات البيوت عن افضل طرق لعمل سندوتشات فاهيتا بطرق سهله وبسيطه. لتقديمها الى افراد الاسرة .وسوف نشرح فى الخطوات التالية طريقة عمل سندوتشات فاهيتا. بافضا الطرق واسهلها لكى تستفيد الامهات وربات البيوت منها. طريقة عمل سندوتشات فاهيتا بالفراخ طريقة عمل سندوتشات فاهيتا بالفراخ للحصول على شندوتشات الفاهيتا الاصلية ذات الطعم المميز والشهى مثل المطاعم يراعى استخدام المكونات والمقادير الازمة هكذا تحصلين على الطعم المميز. المقادير والمكونات عليكى ان تحضرى كيلو من صدور الدجاج مقطعة الى شرائح.

بينما تجهزى حبتان من البصل مقطعة إلى شرائح.

ايضا تجهيز بصلة مفرومة للتتبيل.

بالمثل تحضير أربع فصوص ثوم مفروم.

ثم خمس معالق من الزيت.

كذلك ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

علاة على ملعقة من الكمون.

فيما بعد مقدار ملعقة من الكزبرة الناعمة.

بجانب عصير حبتين ليمون.

ثلاث قرون فلفل رومى شرائح.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

شوية ملح حسب الرغبة.

ملعقة من البهار ات المشكلة.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

جبنة الموزاريلا .

3 ثلاث معالق من صوص الصويا.

بهارات فاهيتا ملعقة كبيرة

خبز التورتيلا او الخبز السورى او عيش الكريب الجاهز المقادير والمكونات طريقة التحضير الازمه قوم بخلط مكونات الثوم المفروم والبصل المفروم والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والكزبرة والبهارات وبهارات فاهيتا والكمون والفلفل الاسود والفلفل الاحمر الحار والزنجبيل والقليل من الزيت فى وعاء كبير.

هكذا تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضع شرائح الدجاج فى الخليط وتقلب جيدا حتى تمتص من التتبيلة.

علينا ان نغطى الوعاء ونضعه فى الثلاجة مدة ست ساعات على الاقل للتتبيل جيدا.

بعد ذلك إخراج التتبيلة الدجاج من الثلاجة.

لابد من تسخين طاسة كبيرة ونضع بها القليل من الزيت وشرائح البصل والفلفل الرومى الشرائح وبعض من الفلفل الأسود وملح حسب الرغبة.

فيما بعد تشوح المكونات على النار حتى يتحول لون البصل الى الذهبي.

اخيرا إضافة شرائح الدجاج صوص الصويا وتقليبها جيدا. يترك الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.

ذيادة على ذلك ضعى شرائح الدجاج فى الخبز الذى ترغبى فية مع الجبنة وبعض السلطات والمايونيز والطحين.

بناءا على ذلك يمكنك ان تقدمى سندوتشات الفاهيتا الى افراد اسرتك وضيوفك.

فى النهاية فى حالة الاستفسار عن اى شى يخص الطريقة والعمل والمكونات سوف نرد مباشره على ما تحتاجين معرفتة فى التعليقات ويهمنا ارائكم. طريقة التحضير الازمه الوسوم

تتميز سندوتشات فاهيتا الدجاج بانها سهلة التحضير. علاوة على انها تحتوى على الكثير من العناصر الغذائيه المفيده جدا للجسم. ويدخل فى تكوينها الدجاج وبعض الخضروات والخبز. بينما تنتشر بكثرة فى الوطن العربى ويقبل عليها الكثير. من ناحية اخرى تبحث ربات البيوت عن افضل طرق لعمل سندوتشات فاهيتا بطرق سهله وبسيطه. لتقديمها الى افراد الاسرة .وسوف نشرح فى الخطوات التالية طريقة عمل سندوتشات فاهيتا. بافضا الطرق واسهلها لكى تستفيد الامهات وربات البيوت منها. طريقة عمل سندوتشات فاهيتا بالفراخ طريقة عمل سندوتشات فاهيتا بالفراخ للحصول على شندوتشات الفاهيتا الاصلية ذات الطعم المميز والشهى مثل المطاعم يراعى استخدام المكونات والمقادير الازمة هكذا تحصلين على الطعم المميز. المقادير والمكونات عليكى ان تحضرى كيلو من صدور الدجاج مقطعة الى شرائح.

بينما تجهزى حبتان من البصل مقطعة إلى شرائح.

ايضا تجهيز بصلة مفرومة للتتبيل.

بالمثل تحضير أربع فصوص ثوم مفروم.

ثم خمس معالق من الزيت.

كذلك ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

علاة على ملعقة من الكمون.

فيما بعد مقدار ملعقة من الكزبرة الناعمة.

بجانب عصير حبتين ليمون.

ثلاث قرون فلفل رومى شرائح.

ربع ملعقة من الفلفل الأحمر الحار.

شوية ملح حسب الرغبة.

ملعقة من البهار ات المشكلة.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

جبنة الموزاريلا .

3 ثلاث معالق من صوص الصويا.

بهارات فاهيتا ملعقة كبيرة

خبز التورتيلا او الخبز السورى او عيش الكريب الجاهز المقادير والمكونات طريقة التحضير الازمه قوم بخلط مكونات الثوم المفروم والبصل المفروم والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والكزبرة والبهارات وبهارات فاهيتا والكمون والفلفل الاسود والفلفل الاحمر الحار والزنجبيل والقليل من الزيت فى وعاء كبير.

هكذا تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضع شرائح الدجاج فى الخليط وتقلب جيدا حتى تمتص من التتبيلة.

علينا ان نغطى الوعاء ونضعه فى الثلاجة مدة ست ساعات على الاقل للتتبيل جيدا.

بعد ذلك إخراج التتبيلة الدجاج من الثلاجة.

لابد من تسخين طاسة كبيرة ونضع بها القليل من الزيت وشرائح البصل والفلفل الرومى الشرائح وبعض من الفلفل الأسود وملح حسب الرغبة.

فيما بعد تشوح المكونات على النار حتى يتحول لون البصل الى الذهبي.

اخيرا إضافة شرائح الدجاج صوص الصويا وتقليبها جيدا. يترك الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.

ذيادة على ذلك ضعى شرائح الدجاج فى الخبز الذى ترغبى فية مع الجبنة وبعض السلطات والمايونيز والطحين.

بناءا على ذلك يمكنك ان تقدمى سندوتشات الفاهيتا الى افراد اسرتك وضيوفك.

فى النهاية فى حالة الاستفسار عن اى شى يخص الطريقة والعمل والمكونات سوف نرد مباشره على ما تحتاجين معرفتة فى التعليقات ويهمنا ارائكم. طريقة التحضير الازمه

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