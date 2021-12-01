طول عمرنا بنسوي الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب بطعم يجنن الي مجربتهوش فايتها كثير

محشي الكرنب بالحليب، من الممكن أن يتم التحضير لأنواع محشي الكرنب بالعديد من الطرق حيث يعد الكرنب والملفوف من ين أشهى الوجبات والتي من الممكن أن يتم الطهي لها بأكثر من طريقة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على لطريقة التي من خلالها من الممكن التسوية للمحشي أو الملفوف بمساعدة مكون الحليب حيث أن الكثير من ربات المنزل تبحثن عن تلك الطريقة والتي تعد من بين الأنواع المميزة لمحشي الملفوف مميزة التحضير وطيبة المذاق، وفيما يأتي كيفية العمل والخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب

أفضل المكونات والتي من الممكن أن نستعملها لابتكار وصفات جديدة من المحشي هو الحليب، والحليب يعتبر من أكثر المكونات والتي من الممكن أن تدخل بالعديد من الوصفات ومن أـبرزها الوصفة التي اجتاحت أشهر منصات الطبخ وهي المحشي بالحليب ومن خلال مقادير بسيطة نحضر بها خليط أرز الملفوف يمكننا عمل ملفوف الحليب بمنتهى السهولة وإليكم مختلف الخطوات بالتفصيل.

خطوات عمل محشي الكرنب بالحليب

مكونات الأرز بالخلطة تكون كما يلي:

نصف كيلو من مكون الأرز.

معجون صلصة طماطم حوالي ثلاثة ملاعق.

شرائح طماطم.

كزبرة خضراء.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

ثوم مفروم.

الخليط يمكن تحضيره من خلال استعمال المكونات السابقة جميعها وخلطها وقبلها لا بد من غسل الأرز بشكل جيد.

ومن ثم يكون المزج للمقدار حتى نجد أن الخلطة أصبحت جاهزة للتحضير وحشو الكرنب.

بعد أن يتم الاعتماد على طريقة من الطرق السريعة للف ورق الكرنب نبدأ في استعمال الأرز بالخلطة ونقوم بلف الكرنب إلى أن تكتمل الكمية بشكل كامل.

وحينها تأتي خطوة رص أصابع الملفوف الجاهزة في داخل قدر ملائم ولا نملأه عن آخره بل نملأ حتى ثلاثة أرباع القدر.

ومن ثم نقوم باستعمال كوبين من مكون الحليب مع الماء الدافئ علي حسب الرغبة ثم يذاب فيه ملعقة ملح مع القليل من الفلفل الأسود الناعم ونقوم بإضافة الحليب إلى المحشي.

ومن ثم يوضع القدر فوق النار لإتمام تسويته وستجدين أن الوصفة بطعم ورائحة مميزين.

طريقة تحضير محشي الكرنب بالحليب

نقدم لكم فيديو لشرح كيفية تسوية محشي الكرنب بالحليب، ومن المعروف أننا تناولنا من خلال الفقرات السابقة طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب ومكونات عمل خلطة المحشي الجبارة وخطوات عمل المحشي بالحليب، لو عملتيها مرة هترجعي تعمليها تاني بسبب طعمها الجميل واللذيذ ونتمني ان تنال الوصفة علي إعجابكم وتجربتها .