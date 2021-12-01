طريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس في الفرن بطعم ومذاق لذيذ أشهي كفتة اقتصادية هتعمليها

تعتبر الكفتة المشوية بالبطاطس من الأكلات الرئيسية التي تقدم على الموائد، وهي تتميز ببهارات شهية ولذيذة وطبقة من البطاطس الشهية، ويمكن تحضير هذه الوجبة بكل سهولة وبدون مجهود إذا كان لديك في منزلك لحمة مفرومة وبصل وبقدونس تابعي معانا المقال للتعرف على طريقة عملها. طريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس طريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس المكونات: 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو ونصف لحمة مفرومة.

2 حبة كبيرة من البصل.

6 فصوص ثوم .

قرن فلفل أخضر حار.

حزمة بقدونس مغسولة ومقطعة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع حزمة من الريحان المقطع. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بغسل البطاطس للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة بها.

ثم توضع في وعاء به كمية مناسبة من الماء.

وربع ملعقة من الملح ونرفع المكونات على النار حتى الغليان.

ثم نتركها حتى تنضج وبعد ذلك تقشر ونضعها جانبا.

نحضر ورق ألومنيوم ويقطع بحجم أكبر من البطاطس ويشكل على هيئة أطباق ثم نضع بداخل كل طبق حبة من البطاطس.

ونضيف إليها رشة من الملح مع نصف ملعقة زيت زيتون وندخل ورق الألومنيوم إلى الفرن بعد ذلك نحضر الكبة.

ونضع بها اللحمة المفرومة مع البصل المقطع والثوم والبقدونس والفلفل الأخضر وأيضا الريحان والبهارات ورشة من الملح والفلفل الأسود.

نخلط المكونات جيدا في الكبة للحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة ثم نشكل أصابع الكفتة ونضعها فوق البطاطس.

نجهز غطاء للكفتة والبطاطس بورق الألومنيوم ثم نسخن الفحم على النار حتى يشتعل ونضعه مع البطاطس والكفتة في الفرن حتى تأخذ من الطعم المدخن.

بعد ذلك نضع الكفتة والبطاطس في أسياخ وندخلها إلى الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ طعم الشوي.

ويمكن أيضا إضافة قطع من الطماطم مع البطاطس والكفتة في الأسياخ بعد ذلك نضع الكفتة المشوية مع البطاطس في طبق التقديم.

ثم تقدم مع أرز أبيض وطبق سلطة خضراء وطبق مشكل من المخلل وبالهنا والشفا. طريقة التحضير هذه الطريقة تعد وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ومناسبة جدا للعزومات والمناسبات. الوسوم

تعتبر الكفتة المشوية بالبطاطس من الأكلات الرئيسية التي تقدم على الموائد، وهي تتميز ببهارات شهية ولذيذة وطبقة من البطاطس الشهية، ويمكن تحضير هذه الوجبة بكل سهولة وبدون مجهود إذا كان لديك في منزلك لحمة مفرومة وبصل وبقدونس تابعي معانا المقال للتعرف على طريقة عملها. طريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس طريقة عمل الكفتة المشوية بالبطاطس المكونات: 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كيلو ونصف لحمة مفرومة.

2 حبة كبيرة من البصل.

6 فصوص ثوم .

قرن فلفل أخضر حار.

حزمة بقدونس مغسولة ومقطعة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع حزمة من الريحان المقطع. طريقة التحضير في البداية يجب أن نقوم بغسل البطاطس للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة بها.

ثم توضع في وعاء به كمية مناسبة من الماء.

وربع ملعقة من الملح ونرفع المكونات على النار حتى الغليان.

ثم نتركها حتى تنضج وبعد ذلك تقشر ونضعها جانبا.

نحضر ورق ألومنيوم ويقطع بحجم أكبر من البطاطس ويشكل على هيئة أطباق ثم نضع بداخل كل طبق حبة من البطاطس.

ونضيف إليها رشة من الملح مع نصف ملعقة زيت زيتون وندخل ورق الألومنيوم إلى الفرن بعد ذلك نحضر الكبة.

ونضع بها اللحمة المفرومة مع البصل المقطع والثوم والبقدونس والفلفل الأخضر وأيضا الريحان والبهارات ورشة من الملح والفلفل الأسود.

نخلط المكونات جيدا في الكبة للحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة ثم نشكل أصابع الكفتة ونضعها فوق البطاطس.

نجهز غطاء للكفتة والبطاطس بورق الألومنيوم ثم نسخن الفحم على النار حتى يشتعل ونضعه مع البطاطس والكفتة في الفرن حتى تأخذ من الطعم المدخن.

بعد ذلك نضع الكفتة والبطاطس في أسياخ وندخلها إلى الفرن لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ طعم الشوي.

ويمكن أيضا إضافة قطع من الطماطم مع البطاطس والكفتة في الأسياخ بعد ذلك نضع الكفتة المشوية مع البطاطس في طبق التقديم.

ثم تقدم مع أرز أبيض وطبق سلطة خضراء وطبق مشكل من المخلل وبالهنا والشفا. طريقة التحضير هذه الطريقة تعد وجبة غداء متكاملة لأنها تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ومناسبة جدا للعزومات والمناسبات.

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