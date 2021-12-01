الطريقة الأصلية لعمل شوربة العدس المغربية طعم جديد ومختلف حلوة قوى

شوربة العدس المغربية، تتعدد طرق عمل شوربة العدس من بلد لآخر حيث أن لكل بلد طرق أخرى في إعداد الطعام، وتتميز المغرب بشوربة العدس الخاصة بها حيث أنها تكون مختلفة عن الشوربة المصرية، كما أنها تكون بسيطة وسهلة وتكون مكوناتها في الكثير من المنازل متوفرة فيمكنك تحضيرها بسهولة واستمتعي بشوربة العدس المغربية ذو طعم لذيذ. شوربة العدس المغربية شوربة العدس المغربية طريقة عمل الشوربة المغربية يوجد أكثر من طريقة لعمل السورية المغربية وتعد تلك الطريقة أفضل وأسهل الطرق لعمل شوربة العدس مقادير عمل الشوربة المغربية معلقتين كبيرة زيت زيتون

حبة بصل مقشر ومفروم

فص ثوم مفروم

لحم ضأن

معلقة صغيرة من البابريكا

و معلقة صغيرة من كركم

معلقة صغيرة من الكمون

ربع معلقة صغيرة من القرفة

ربع معلقة من الزنجبيل المطحون

معلقة كبيرة صلصة الطماطم

ثلاث حبات من البطاطس مقطعة مكعبات.

نص كيلو عدس احمر

اربع حبات طماطم

مرق خضار ساخن

معلقة صغيرة عسل

معلقة صغيرة ملح

كزبرة تحضير شوربة العدس الأحمر على الطريقة المغربية يتم طهي لحم الضأن في مقلاة حتى يأخذ لون بني.

يتم إضافة البصل والثوم في المقلاة لمدة تصل إلى خمس دقائق، ثم يتم إضافة التوابل وصلة الطماطم ويتم تقليب لمدة تصل إلى دقيقة.

ثم يتم إضافة البطاطس والعدس والطماطم والمرق حتى يذبل ثم يضاف إليه الملح.

ثم يتم وضع الخليط في الفرن حتى ينضج.

اخرجي وقدمي مع اللحم.

يمكنك وضع اللحم في بصل وأوائل وتوم مفروم وقلبيها معًا حتى تنضج وتقدم مع العدس المغربي. مقادير عمل الشوربة المغربيةتحضير شوربة العدس الأحمر على الطريقة المغربية طريقة تحضير العدس المصري طريقة تحضير العدس المصري مكونات العدس نصف كيلو عدس

خمسة أكواب ماء

بصلة مفرومة

ثلاثة حبات طماطم

بطاطس مقطعة مكعبات

شعرية

فلفل اسود ومعلقة كمون ومرقة دجاج طريقة تحضير العدس اغسلي العدس جيدا وصفيه من الماء.

ضعي في حلة كافة المكونات وضعي عليها ماء واتركيه يغلي على النار حتى ينضج.

نأخذ الخليط حين يبرد قليلاً نضعه في الخلاط الكهربائي ثم نضربه جيدا.

في حلة أخرى على النار نضع الزيت والشعرية وكافة التوابل ثم نضع عليها الخليط بعد ضربه في الخلاط ونترك العدس على النار حتى ينضج. طريقة تحضير العدس الوسوم

شوربة العدس المغربية، تتعدد طرق عمل شوربة العدس من بلد لآخر حيث أن لكل بلد طرق أخرى في إعداد الطعام، وتتميز المغرب بشوربة العدس الخاصة بها حيث أنها تكون مختلفة عن الشوربة المصرية، كما أنها تكون بسيطة وسهلة وتكون مكوناتها في الكثير من المنازل متوفرة فيمكنك تحضيرها بسهولة واستمتعي بشوربة العدس المغربية ذو طعم لذيذ. شوربة العدس المغربية شوربة العدس المغربية طريقة عمل الشوربة المغربية يوجد أكثر من طريقة لعمل السورية المغربية وتعد تلك الطريقة أفضل وأسهل الطرق لعمل شوربة العدس مقادير عمل الشوربة المغربية معلقتين كبيرة زيت زيتون

حبة بصل مقشر ومفروم

فص ثوم مفروم

لحم ضأن

معلقة صغيرة من البابريكا

و معلقة صغيرة من كركم

معلقة صغيرة من الكمون

ربع معلقة صغيرة من القرفة

ربع معلقة من الزنجبيل المطحون

معلقة كبيرة صلصة الطماطم

ثلاث حبات من البطاطس مقطعة مكعبات.

نص كيلو عدس احمر

اربع حبات طماطم

مرق خضار ساخن

معلقة صغيرة عسل

معلقة صغيرة ملح

كزبرة تحضير شوربة العدس الأحمر على الطريقة المغربية يتم طهي لحم الضأن في مقلاة حتى يأخذ لون بني.

يتم إضافة البصل والثوم في المقلاة لمدة تصل إلى خمس دقائق، ثم يتم إضافة التوابل وصلة الطماطم ويتم تقليب لمدة تصل إلى دقيقة.

ثم يتم إضافة البطاطس والعدس والطماطم والمرق حتى يذبل ثم يضاف إليه الملح.

ثم يتم وضع الخليط في الفرن حتى ينضج.

اخرجي وقدمي مع اللحم.

يمكنك وضع اللحم في بصل وأوائل وتوم مفروم وقلبيها معًا حتى تنضج وتقدم مع العدس المغربي. مقادير عمل الشوربة المغربيةتحضير شوربة العدس الأحمر على الطريقة المغربية طريقة تحضير العدس المصري طريقة تحضير العدس المصري مكونات العدس نصف كيلو عدس

خمسة أكواب ماء

بصلة مفرومة

ثلاثة حبات طماطم

بطاطس مقطعة مكعبات

شعرية

فلفل اسود ومعلقة كمون ومرقة دجاج طريقة تحضير العدس اغسلي العدس جيدا وصفيه من الماء.

ضعي في حلة كافة المكونات وضعي عليها ماء واتركيه يغلي على النار حتى ينضج.

نأخذ الخليط حين يبرد قليلاً نضعه في الخلاط الكهربائي ثم نضربه جيدا.

في حلة أخرى على النار نضع الزيت والشعرية وكافة التوابل ثم نضع عليها الخليط بعد ضربه في الخلاط ونترك العدس على النار حتى ينضج. طريقة تحضير العدس

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