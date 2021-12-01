طريقة تحضير المسقعة الشعبية في المنزل سادة وباللحم المفروم بمنتهى البساطة

تعتبر المسقعة من أكثر المأكولات الشعبية المفضلة عند البعض حيث أنها لديها شعبية كبيرة ويقبل الكثيرون على تناولها بفضل مذاقها الجيد وطريقة تحضيرها السهلة وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة التحضير الصحيحة لذلك إليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير المسقعة في المنزل.

تحضير المسقعة في المنزل

يتم تحضير المسقعة في المنزل بكل سهولة من خلال إحضار القليل من المقادير التي لا يخلو أى منزل من تناولها وتكمن تلك المكونات في كلًا من التالي

كيلو من الباذنجان الرومي. ربع كيلو من الفلفل الأخضر البارد أو الحار. نصف كيلو جرام من الطماطم. ثلاثة حبات متوسطة الحجم من البطاطس. فصان كبيران من الثوم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. رشة من البابريكا. بصلة حجمها متوسط.

مقادير المسقعةطريقة عمل المسقعة في المنزل

يتم تحضير المسقعة بخطوات بسيطة وسهلة حيث لا تحتاج إلى وفت أو مجهود ويمكن تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية

يتم تحضير البطاطس ويتم تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح على هيئة أصابع وتنقع قليلاً في الماء والخل والملح ثم يتم قليها في الزيت وتركها لحين أن تنضج ثم رفعها من على النار وتصفيتها من الزيت. يتم الحصول على الباذنجان ويتم غسله جيدًا بالمياه وتقشيره وتقطيعه على شكل حلقات وتركه في المياه مع الملح لفترة من الوقت حتى لا يتشرب الزيت ثم يتم قلي حلقات الباذنجان في الزيت. القيام بتقطيع الفلفل إلى شرائح ثم يتم قليه في الزيت. بعد ذلك يتم فرم الثوم وتقطيع إلى شرائح رفيعة أو فرمه فرماً كاملاً حسب الرغبة. يتم غسل الطماطم جيداً وفرمها حتى تصبح عصير سائل. بعد ذلك يتم وضع الثوم في الزيت المغلي مع تقليبه لحين أن يتغير لونه إلى الأصفر ويتم وضع عصير الطماطم فوقه ثم يتم إضافة الكمية المتبيقة من التوابل. يتم ترك الخليط على النار ثم يتم إضافة الباذنجان والبطاطس والفلفل له ويمكن إضافة بصل في حالة الرغبة.

خطوات تحضير المسقعة