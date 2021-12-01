اسرار طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة وسر قرمشتها يطريقة سهلة

فى الواقع تعد البقلاوة التركية او مايسمى الجلاش من الحلويات التركية العريقة. وهى عبارة عن معجنات تتكون من طبقات رقيقة من العجين ويتم حشوها بالفستق والمكسرات.تعتبر البقلاوة التركية من افضل انواع الحلويات. كما انها تشتهر فى المطابخ العربية والاسيوية والمطابخ الشامية. ودول المغرب العربى. الا ان البقلاوة او الجلاش من الحلويات التي تلقى اقبال كبير. حيث انها تشتهر بالطعم والمذاق الرائع واللذيذ. وبما ان الكثير من ربات البيوت تبحث عن افضل طرق عمل البقلاوة. سوف نبين افضل طريقة لعملها فى المنزل بنفس الطعم فى المحلات بطريقة سهلة. وذلك فى الخطوات التالية. طريقة عمل البقلاوة فى المنزل على الطريقة التركية الشهيرة طريقة عمل البقلاوة فى المنزل على الطريقة التركية الشهيرة لابد ان يراعى المقادير والمكونات الازمة للحصول على افضل طعم شهى ولذيذ للبقلاوة التركيه مثل المحلات المكونات والمقادير الازمه لعمل البقلاوة ن.حتاج الى كيلو من رقائق عجينة البقلاوة الجاهزة..

ثلاثمائة جرام من الزبدة السائلة.

نصف كيلو من الفستق الحلبي المطحون وبعض المكسرات حسب الرغبة مكونات القطر الشربات ثلاث أكواب من الماء.

بعد ذلك كوبان من السكر.

ثم نصف ملعقة قرفة ناعمة.

ايضا عليك ان تحضري كوب من العسل.

نحتاج الى ملعقة ماء ورد.

بما فى ذلك عصير برتقال او قشر برتقال مبشور. المكونات والمقادير الازمه لعمل البقلاوةمكونات القطر الشربات مكونات الحشو الازمة ثلاث اكواب من اللوز المطحون.

كذلك ملعقة من القرفة المطحونة.

بما فى ذلك ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

بالاضافة الى نصف كوب من السكر. طريقة العمل والتحضير مكونات الحشو الازمةطريقة العمل والتحضير طريقة تحضير القطر يجب خلط جميع المكونات الحشو معا ووضعها فى إناء على نار متوسطة.

ثم تقليب الخليط حتى يصبح ثقيل وسط..

فى النهاية نقوم برفع الإناء من على النار ونضيف اليه الفانيليا ويترك حتى يبرد. طريقة عمل الحشو عليكى ان تخلطي السكر والبهارات والقرفة واللوز معا جيدا فى اناء حتى تتجانس. طريقة عمل الحشو طريقة تحضير البقلاوة افردى طبقة رقيقة من عجينة البقلاوة ثم ادهنيها ببعض الزبدة قليلا.

من ناحية اخرى قومى بنفس الطريقة بفرد طبقة من العجينة .

حتى تصلى الى نصف الكمية. احضرى الحشوة ووزعيها فوق طبقات العجين حتى يتم تغطية كل الطبقات.

بعد ذلك قومى بفرد طبقات العجين الباقية على نفس طبقات العجين التى تم وضع الحسوة عليها.

إلا أنه يجب دهن كل طبقات العجين بالزبدة. ثم قومى بتقسيم البقلاوة الى مربعات او اى شكل ترغبين فيه أو ملفوفة.

عليكي ان تحضري صينية الفرن تكون كبيرة حتى تتسع الكمية وادهنيها بقليل من الزبدة ثم رصى البقلاوة فيها.

انثري الفستق الحلبى المطحون والمكسرات على البقلاوة.

فى الوقت نفسه قومى بتسخين الفرن على حرارة عالية 180 درجة ثم ضعى الصينية فى الفرن حتى يتحول لون البقلاوة الى الذهبى.

فى النهاية عليك إخراج البقلاوة من الفرن واسكبي القطر الشربات عليها واتركيها حتى تبرد. هنا يمكنك تقديم البقلاوة الى اسرتك وضيوفك. طريقة تحضير البقلاوة الوسوم

فى الواقع تعد البقلاوة التركية او مايسمى الجلاش من الحلويات التركية العريقة. وهى عبارة عن معجنات تتكون من طبقات رقيقة من العجين ويتم حشوها بالفستق والمكسرات.تعتبر البقلاوة التركية من افضل انواع الحلويات. كما انها تشتهر فى المطابخ العربية والاسيوية والمطابخ الشامية. ودول المغرب العربى. الا ان البقلاوة او الجلاش من الحلويات التي تلقى اقبال كبير. حيث انها تشتهر بالطعم والمذاق الرائع واللذيذ. وبما ان الكثير من ربات البيوت تبحث عن افضل طرق عمل البقلاوة. سوف نبين افضل طريقة لعملها فى المنزل بنفس الطعم فى المحلات بطريقة سهلة. وذلك فى الخطوات التالية. طريقة عمل البقلاوة فى المنزل على الطريقة التركية الشهيرة طريقة عمل البقلاوة فى المنزل على الطريقة التركية الشهيرة لابد ان يراعى المقادير والمكونات الازمة للحصول على افضل طعم شهى ولذيذ للبقلاوة التركيه مثل المحلات المكونات والمقادير الازمه لعمل البقلاوة ن.حتاج الى كيلو من رقائق عجينة البقلاوة الجاهزة..

ثلاثمائة جرام من الزبدة السائلة.

نصف كيلو من الفستق الحلبي المطحون وبعض المكسرات حسب الرغبة مكونات القطر الشربات ثلاث أكواب من الماء.

بعد ذلك كوبان من السكر.

ثم نصف ملعقة قرفة ناعمة.

ايضا عليك ان تحضري كوب من العسل.

نحتاج الى ملعقة ماء ورد.

بما فى ذلك عصير برتقال او قشر برتقال مبشور. المكونات والمقادير الازمه لعمل البقلاوةمكونات القطر الشربات مكونات الحشو الازمة ثلاث اكواب من اللوز المطحون.

كذلك ملعقة من القرفة المطحونة.

بما فى ذلك ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

بالاضافة الى نصف كوب من السكر. طريقة العمل والتحضير مكونات الحشو الازمةطريقة العمل والتحضير طريقة تحضير القطر يجب خلط جميع المكونات الحشو معا ووضعها فى إناء على نار متوسطة.

ثم تقليب الخليط حتى يصبح ثقيل وسط..

فى النهاية نقوم برفع الإناء من على النار ونضيف اليه الفانيليا ويترك حتى يبرد. طريقة عمل الحشو عليكى ان تخلطي السكر والبهارات والقرفة واللوز معا جيدا فى اناء حتى تتجانس. طريقة عمل الحشو طريقة تحضير البقلاوة افردى طبقة رقيقة من عجينة البقلاوة ثم ادهنيها ببعض الزبدة قليلا.

من ناحية اخرى قومى بنفس الطريقة بفرد طبقة من العجينة .

حتى تصلى الى نصف الكمية. احضرى الحشوة ووزعيها فوق طبقات العجين حتى يتم تغطية كل الطبقات.

بعد ذلك قومى بفرد طبقات العجين الباقية على نفس طبقات العجين التى تم وضع الحسوة عليها.

إلا أنه يجب دهن كل طبقات العجين بالزبدة. ثم قومى بتقسيم البقلاوة الى مربعات او اى شكل ترغبين فيه أو ملفوفة.

عليكي ان تحضري صينية الفرن تكون كبيرة حتى تتسع الكمية وادهنيها بقليل من الزبدة ثم رصى البقلاوة فيها.

انثري الفستق الحلبى المطحون والمكسرات على البقلاوة.

فى الوقت نفسه قومى بتسخين الفرن على حرارة عالية 180 درجة ثم ضعى الصينية فى الفرن حتى يتحول لون البقلاوة الى الذهبى.

فى النهاية عليك إخراج البقلاوة من الفرن واسكبي القطر الشربات عليها واتركيها حتى تبرد. هنا يمكنك تقديم البقلاوة الى اسرتك وضيوفك. طريقة تحضير البقلاوة

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