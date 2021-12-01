كريم زبدة الشيا السحري في تفتيح البشرة وترطيبها

يعد كريم زبدة الشيا من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، ويمكن صنعه داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جدًا، والمكون الأساسي الذي يحتوي عليه هذا الكريم هو زبدة الشيا وهي عبارة عن زيت دهني متماسك غني جدًا بالبروتينات المفيدة للبشرة والشعر، ويتم خلطها مع بعض الزيوت الطبيعية لتصبح على شكل كريمي وتعطي نتيجة سريعة وفعالة في ترطيب البشرة، فهي تعالج جميع مشاكل البشرة والشعر، كما أنها تعتبر من المرطبات السريعة التي يمكن استخدامها لعلاج تشقق الكعبين وتشققات الجلد التي تظهر حول الأظافر، كما أنها تعالج الخطوط التعبيرية الدقيقة التي تظهر في الجلد، فهي من المكونات المفيدة جدًا للبشرة، كما يمكن استخدامها في العديد من الوصفات الهامة لتفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ومن خلال موقعنا الإخباري ثقفني، سوف نقدم لكم أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح وترطيب البشرة، وهو كريم زبدة الشيا السحري في حل جميع المشاكل التي تعاني منها أغلب النساء في وقت قصير جدًا.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا السحري

يتكون الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية المفيدة جدًا للبشرة وهي كما يلي:ـ

ملعقتين من زبدة الشيا.

2 ملعقة من زيت جنين القمح.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة جداً سوف نتعرف على طريقة عمل كريم زبدة الشيا السحري للبشرة وذلك باتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:ـ

نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا داخل طبق صغير، ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت جنين القمح وملعقتين من زيت اللوز الحلو. نضع الطبق داخل طبق أكبر منه يحتوي على الماء الساخن(حمام مائي) ونقلب المكونات جيدًا حتي تذوب زبدة الشيا وتتجانس مع المكونات الأخرى. نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة محكمة الغلق، ثم يحفظ داخل الثلاجة ويستخدم عند الحاجة.

طريقة استخدام كريم زبدة الشيا

هذا الكريم من الكريمات التي تستخدم كمرطب ومفتح للوجه وجميع الجسم ويتم استخدامه كالآتي:ـ