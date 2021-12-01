بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت والساحر جميع الألوان بمكونات طبيعية 100%

روج طبيعي نستطيع من خلالها أن نقوم بمعالجة مختلف المشكلات الجلدية التي قد تكون مصدر معاناة الكثير من الفتيات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب أن نقوم بتحضيره من مكونات طبيعية تعمل على التحسين من منتج ومستحضر الروج المحضر طبيعيا ومن خلال السطور القادمة نوضح أيضا أهم خطوات عمل الروج على الفور، ومن دون أن نأخذ مزيدا من الوقت لتحضيره حيث أن المكونات تتسم بالسلاسة وكذلك من اليسير أن يتم خلطها مع بعضها البعض لتكوين أفضل مستحضر روج.

بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي

الروج الطبيعي يعتبر من المستحضرات التي من الممكن أن يتم تجهيزها وإعدادها بكل سهولة في المنزل، ومن خلال بعض المقادير البسيطة والتي يسهل تطبيقها على الشفاه، ومن أهم الفوائد التي من الممكن أن تتحقق بتطبيق الروج الطبيعي ما يلي في النقاط القادمة:

يحسن الروج الطبيعي من الملمس الجيد للشفاه.

يزيل الروج الطبيعي من جفاف الشفاه.

يزيل أثر القشور التي تتواجد على الشفتين.

مقاومة أي متغيرات جوية تؤثر بالسلب على الشفاه.

إزالة أثر قلة نسبة الماء على الجلد وزيادة ترطيبها.

مقادير تحضير وصفة الروج الطبيعية

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

ملعقة لون غذائي.

ملعقة فانيللا.

طريقة التحضير لوصفة الروج

الأرواج الطبيعية من بين أهم المكونات التي تساعد على التحسين من لون الشفاه، وكذلك توحيد لونها وجعله وردي، ومن الممكن أن يتم استخدامه في جعل الشفاه رطبة والتقليل من أثر الجفاف على الجلد، ومن الممكن أن يتم التحضير من خلال الاتباع للآتي من الخطوات القادمة: