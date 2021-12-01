سر تحضير مقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة بمذاق رائع وشهي

نجد أن لقب المعجنات الجافة دائماً ما يأتي إلي الشخص ولكن بعض الأشخاص لا تستطيع معرفة كيف لمعجنات أن تبدو جافة ولكن ضمن المكونات الجافة هي المكرونة التي يجهلها الكثير من الأشخاص، فلا تعتبر المكرونة وجبة بسيطة كما يعتقد البعض يتم تحضيرها في مختلف الأوقات، بالفعل يمكن تصنيفها على أنها وجبة بسيطة تندرج نحو آلاف الوجبات بمعني أنه يمكن تحضير من المكرونة وجبات متعددة وبمذاق مختلف تماماً ويبدع كل مطبخ في ذلك حتى أنها أشهر أصناف الطعام في المطاعم وجميع دول العالم، مثل النجرسكو والمكرونة بالبشاميل وكذلك طواجن المكرونة التي لا حصر لها بأصنافها المتعددة وغيرهم من الوجبات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير مقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة بالخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير المقلوبة المكرونة باللحمة المفرومة

احيانا ترغب الأمهات بالتجديد والخروج عن نسق الوجبات التقليدية مثل وجبه المكرونة من المعروف أنها متعددة التشكيل وتتسائل الأمهات عن أيّ الوجبات أفضل حتى تجذب الكبار والصغار ونجد أن الإجابة على هذا السؤال هي وجبه المكرونة المقلوبة باللحمة المفرومة التي تتميز بالمذاق الرائع وكذلك البهارات التي يتم إضافتها تعطي رائحة جذابه لا تقاوم في المطاعم البسيطة وغيرها وعادةً ما تنتشر في مطاعم الكشري، ويسهل طريقة تحضيرها في المنزل بدلاً من المكرونة العادية فقط من خلال توفير مكونات بسيطة وإتباع الخطوات من خلال هذا المقال ويمكن تحضير طاجن صغير مناسب لفرد أو اثنين وتناولها في أيّ وقت غير مرتبطة بوجبة الغداء فقط ونقدم لكم تفاصيل الطريقة من خلال هذه السطور.

المكونات:

كيس من المكرونة الاقلام.

ربع كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

ثمرة بصل.

ثمرة طماطم.

ملعقة من الزنجبيل.

زيت نباتي نقي.

اثنين وحدات من البيض.

ثمرة من الفلفل الرومي.

كوب صغير جبن موتزاريلا.

شرائح من الباذنجان المقلي.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

اولا ملئ إناء به ماء ووضعه على النار حتى الغليان ثم وضع المكرونة حتى يتم سلقها ونتركها جانباً. تحضير قالب كبير غير لاصق من البايريكس أو التيفال مناسب لحجم المكرونة، ودهن القالب بالزيت من جميع الأطراف. رص حلقات الباذنجان المقلي في أسفل القالب ثم الانتقال إلي تحضير اللحمة المفرومة وتحضير مقلاة ووضع فيها كل من المكونات التي سبق ذكرها من البصل والطماطم والفلفل والبهارات حتى نضج اللحمة المفرومة. بعد نضج اللحمة المفرومة والمكونات التي سبق تحضيرها يتم وضعها بشكل متساوي فوق طبقة الباذنجان. والطبقة الثالثة من المكرونة المسلوقة التي سبق ذكرها بعد ذلك يتم وضع كوب الجبنة الموتزاريلا وبعد ذلك يتم وضع غلاف من الورق الألومنيوم وإدخال القالب إلي الفرن حتى ينضج ولا يحتاج إلي وقت كبير للنضج. وبعد مرور بضع دقائق يتم تقديم المقلوبة ساخنة ويكتفي البعض بتقديمها بشكل فردي ويمكن إضافة بعض الأصناف الجانبية حسب الرغبة.

طريقة التحضير: