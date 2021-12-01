مش هتبطلي تعمليه .....طريقة عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة مقرمش ولذيذ لازم تجربية

طريقة عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة، إليكم طريقه صنع أصابع الجلاش بالكريمة علي الطريقة التركية بكل سهوله يعتبر الجلاش من اشهي أنواع الحلويات الشرقية المحببة وطيبه المذاق لدي معظم الأفراد، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل أصابع الجلاش بالكريمة بكل سهوله في المنزل، فهو سهل التحضير وغير مكلف، وإليكم مقادير وطريقه تحضير عمل الجلاش بالكريمة أو المهلبية في المنزل . عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير أصابع الجلاش بالكريمة بطريقة سهله وبمكونات متواجدة في كل منزل . مقادير تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: 1 لفه جلاش.

1 كوب سمن علي زيت ذره .

2 كوب لبن حليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا الذرة.

2 كوب سكر .

1 كوب ونصف من الماء .

عصير ليمونه .

فانيليا . مقادير تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: طريقه تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: لعمل كريمه الجلاش في وعاء علي النار ضعي اللبن الحليب وضعي معه النشا وحركة الخليط جيدا يمكنك وضع ملعقتان من السكر ويمكنك الاستغناء عنهم إذا كنتي لا تحبين ذلك و حركي الخليط الي ان يغلظ قوامه ثم ضعي القليل من الفانيليا وتصبح الكريمة جاهزه الحشو .

لعمل شربات أصابع الجلاش في وعاء علي النار ضعي السكر والماء وعصير الليمون واتركيه حتي يغلي لمده خمسة عشر دقيقه ثم واتركيه يبرد .

لتحضير أصابع الجلاش احضري سيدتي ورقتان من الجلاش وتقومي بدهن ورقه الجلاش بخليط السمن والزيت ثم بعد ذلك ضعي الكريمة وتقومي بلف الجلاش مثل الرول.

كرري تلك الخطوات مع باقي أوراق الجلاش.

قومي بوضع رولات الجلاش في صاج مدهون بالسمن.

بعد ذلك قطعي رولات الجلاش بالتساوي للحصول علي أصابع الجلاش بالكريمة متساوين.

في فرن ساخن ضعي صينية الجلاش واتركيها حتي تمام السواء والحصول علي أصابع جلاش بالكريمة ذهبية اللون.

اسقي الجلاش فور خروجه من الفرن بالشربات البارد. طريقه تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: اتركي أصابع الجلاش بالكريمة حتي تهدأ وتتمكني من تقديمها في طبق التقديم.

يمكنك سيدتي تزين أصابع الجلاش الجلاش بالكريمة والمكسرات المطحونة ورشها علي الجلاش .

ملحوظه يمكنك عمل الجلاش ولكن في صينيه ويقطع مربعات صغيره ويزين بالكريمة و الكريز والفستق .

أصابع الجلاش بالكريمة من اشهي الحلويات اللذيذة سهله وسريعه التحضير اصنعيها سيدتي لأسرتك وقدميها اليهم وقدميها في العزومات والمناسبات وأعياد الميلاد . الوسوم

طريقة عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة، إليكم طريقه صنع أصابع الجلاش بالكريمة علي الطريقة التركية بكل سهوله يعتبر الجلاش من اشهي أنواع الحلويات الشرقية المحببة وطيبه المذاق لدي معظم الأفراد، وفي هذا المقال سوف نتعرف معا علي طريقه عمل أصابع الجلاش بالكريمة بكل سهوله في المنزل، فهو سهل التحضير وغير مكلف، وإليكم مقادير وطريقه تحضير عمل الجلاش بالكريمة أو المهلبية في المنزل . عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة عمل أصابع الجلاش محشي بالكريمة سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير أصابع الجلاش بالكريمة بطريقة سهله وبمكونات متواجدة في كل منزل . مقادير تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: 1 لفه جلاش.

1 كوب سمن علي زيت ذره .

2 كوب لبن حليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا الذرة.

2 كوب سكر .

1 كوب ونصف من الماء .

عصير ليمونه .

فانيليا . مقادير تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: طريقه تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: لعمل كريمه الجلاش في وعاء علي النار ضعي اللبن الحليب وضعي معه النشا وحركة الخليط جيدا يمكنك وضع ملعقتان من السكر ويمكنك الاستغناء عنهم إذا كنتي لا تحبين ذلك و حركي الخليط الي ان يغلظ قوامه ثم ضعي القليل من الفانيليا وتصبح الكريمة جاهزه الحشو .

لعمل شربات أصابع الجلاش في وعاء علي النار ضعي السكر والماء وعصير الليمون واتركيه حتي يغلي لمده خمسة عشر دقيقه ثم واتركيه يبرد .

لتحضير أصابع الجلاش احضري سيدتي ورقتان من الجلاش وتقومي بدهن ورقه الجلاش بخليط السمن والزيت ثم بعد ذلك ضعي الكريمة وتقومي بلف الجلاش مثل الرول.

كرري تلك الخطوات مع باقي أوراق الجلاش.

قومي بوضع رولات الجلاش في صاج مدهون بالسمن.

بعد ذلك قطعي رولات الجلاش بالتساوي للحصول علي أصابع الجلاش بالكريمة متساوين.

في فرن ساخن ضعي صينية الجلاش واتركيها حتي تمام السواء والحصول علي أصابع جلاش بالكريمة ذهبية اللون.

اسقي الجلاش فور خروجه من الفرن بالشربات البارد. طريقه تحضير أصابع الجلاش بالكريمة: اتركي أصابع الجلاش بالكريمة حتي تهدأ وتتمكني من تقديمها في طبق التقديم.

يمكنك سيدتي تزين أصابع الجلاش الجلاش بالكريمة والمكسرات المطحونة ورشها علي الجلاش .

ملحوظه يمكنك عمل الجلاش ولكن في صينيه ويقطع مربعات صغيره ويزين بالكريمة و الكريز والفستق .

أصابع الجلاش بالكريمة من اشهي الحلويات اللذيذة سهله وسريعه التحضير اصنعيها سيدتي لأسرتك وقدميها اليهم وقدميها في العزومات والمناسبات وأعياد الميلاد .

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