فطائر الدجاج بالفرن بعجينة قطنية هشة وبنكهة مميزة ولذيذة وبشكل جذاب

فطائر الدجاج بالفرن ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي لا تخلو منها أي سفرة، كما تعتبر من المعجنات والمخبوزات المفضلة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص، حيث يعشقها الصغار والكبار، وحازت على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت منتشرة بكثرة في الوطن العربي والغربي أيضاً، وتتميز بمذاقها اللذيذ والشهي الذي لا مثيل له، وبرائحتها المميزة أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الجذاب، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضا، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها في المنزل باستمرار، لكي تقدمها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الدجاج بالفرن بألذ وأسهل طريقة، وطعم ولا أروع.

مكونات فطائر الدجاج بالفرن

تتكون فطائر الدجاج من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 أكواب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الحشو

ربع كوب زيت نباتي.

2 صدر دجاج كبير مقطع قطع صغيرة.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

2 قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة جزر مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة زنجبيل.

رشة كركم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

نصف ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

للتزيين

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

باكيت فانيليا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر الدجاج بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والسكر والخميرة الفورية، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.

ثم نترك الخليط لمدة 5 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الزيت النباتي ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

تحضير الحشو

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت والدجاج، ثم نقلب باستمرار حتى يتغير لون الدجاج.

ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر والجزر ونقلب باستمرار لبعض الوقت.

ثم نضيف الزنجبيل والكركم والثوم البودر والبابريكا والصلصة الحارة وإكليل الجبل، ثم نقلب جيدا باستمرار حتى تنضج الحشو.

بعد ذلك نرفع الحشو من على النار ونتركه يبرد.

ثم نقوم بإخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم ندهن اليد بالزيت ونشكل العجينة إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع فوقها مقدار من الحشو، ثم نغلق العجينة ونكورها مرة ثانية، ثم نضغط عليها باليد قليلا ونرصها في الصينية.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية، مع مراعاة أن نباعد بين الفطائر في الصينية، ثم نترك الفطائر ترتاح لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيض والبقدونس المفروم ناعم والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نقوم برسم علامة زائد في الفطائر بالسكينة بعدما ارتاحت.

ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض.

بعد ذلك نزين كمية من الفطائر بالسمسم وكمية بالزيتون.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها حتى تنضج.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونقدم فطائر الدجاج بالفرن في طبق التقديم مع الكاتشب.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو ونصف من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف كوب خل.

ثلث كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل، ثم نخلطهم جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز لكي نقدمه مع فطائر الدجاج بالفرن. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرطريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

ربع كوب سكر بني.

كوب إلا ثلث كاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من المستردة البودر.

طريقة التحضير