حضري فطائر الطاسة المحشية بالبصل المكرمل في المنزل بكل سهولة

تعتبر فطائر الطاسة المحشية ، من أبسط وأسهل أنواع الوجبات سريعة التحضير، والتي تعتبر سهلة وسريعة التحضير، وهي أكلة شهية وللذيذة جداً، يمكنك تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة جداً، مغذية ومفيدة جداً للكبار والصغار، ويمكن تحضيرها كوجبة صحية لأطفالك علي الغداء أو العشاء، لأنها تعتبر من الوجبات الخفيفة علي المعدة، يمكنك تقديم هذه الأكلة البسيطة مع الكثير من الأطباق الأخرى، ويمكنك أيضاً تغير الحشو علي حسب الرغبة، يوجد منها حشوات عديدة جداً مثل، بالجبن الأبيض أو بالفراخ أو باللحمة المفرومة، تصلح هذه الوجبة أيضاً للأطفال عند الذهاب للمدرسة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الطاسة المحشية، في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل فطائر الطاسة المحشية

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الأكلة البسيطة والشهية وهي كالاتي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من الخميرة.

2 معلقة كبيرة من السمنة.

رشة سكر.

ماء للعجن.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات عمل فطائر الطاسة المحشية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار بولة عميقة، ونضع بها الدقيق والخميرة، والسمنة ورشة السكر والماء بالتدريج، حتي تتكون لدينا عجينة طرية وهشة. ثم نقوم بتغطية العجينة، ونتركها جانباً حتي تتخمر لمدة ساعة، ثم بعد ذلك تقطع العجينة كور، وتفرد علي شكل رغيف صغير. بعد ذلك نقوم بوضع الحشو في المنتصف، ونغلق العجينة علي الحشوة، نكرر الخطوة السابقة حتي ننتهي من كمية العجين. ثم نقوم بوضع طاسة علي النار، بها زيت قليل، ونقوم بقلي الفطائر فيها علي الجهتين، حتي تأخذ اللون الذهبي، وتنضج تماماً، ثم تقدم ساخنة بالهناء والشفاء.

طريقة عمل حشوة الفطائر

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الحشوة وهي كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها علي نار هادئة، ثم نضيف فيها معلقة كبيرة من الزيت النباتي، وعندما يسخن الزيت جيداً.

بعد ذلك نضع فيها نصف كيلو من البصل مقطع شرائح و معلقة صغيرة فلفل أسود، ونبدأ في التقليب حتي يذبل البصل.

ثم نضيف عليهم رشة ملح، ومعلقة من البابريكا، وربع كيلو من اللحم المفروم، ويتم التقليب جيداً، حتي يصبح الحشو جاهز.

أسرار مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهم لضمان نجاح الوصفة وهي كالاتي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية. عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات. السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة. اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين. من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-