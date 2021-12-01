تبييض البشرة بمكون جبار: يجعل بشرتك مشرقة كالثلج فوري 2021

نقدم لكم تبييض البشرة بمكون جبار , من أول استعمال فوري مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون أي مشاكل في البشرة أو أضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المكون الخرافي وفي التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفي ومقالنا هذا عن عمل وصفة تبييض البشرة بمكون جبار يجعل بشرتك مشرقة كالثلج من أول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح الفوري2021.

مكونات عمل كريم تبييض البشرة بمكون جبار يجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون أضرار جانبية أو مشاكل للبشرة وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من الحلبة المطحونة.

صابونة.

معلقة من الزبادي.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

أول خطوة نضع ماء علي البشرة ونستخدم الصابونة والحلبة ونغسل بها البشرة لتفتيح البشرة. ثاني خطوة نضع معلقة من الحلبة في طبق وباستخدام نصف الليمونة نضعها علي الحلبة. ثم نقشر بها البشرة بحركات دائرية ونتركها لمدة 5 دقائق فقط ونغسل البشرة. ثالث خطوة ونضع معلقة حلبة في إناء ثم معلقة زبادي ونقلبهم جيدا حتي تتجانس. نضع الخليط علي البشرة ونتركه لمدة 15 دقيقة ونغسل البشرة باستخدام الماء البارد. نكرر جميع الخطوات مرتين في الأسبوع لمدة شهر وتلاحظين الفرق الكبير والرهيب في التفتيح بفضل الله.

مكونات عمل كريم رهيب للغاية في تفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف علي مكونات عمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة فوري وهي كما يلي:-

معلقة من الدقيق.

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكريم الفعال جدا في تفتيح البشرة فوري وهي كالاتي:_