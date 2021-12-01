مكون سحري نضعه علي الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وتنعيم وفردالشعر بسرعه الصاروخ

تطويل وتكثيف الشعر وتنعيم وفردالشعر، يدخل الشامبو في العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها منزليا لزيادة كثافة الشعر وطوله ونعومته، ويعد شامبو جونسون للأطفال من أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها في تطبيق الوصفات وتختلف سرعة الحصول علي النتيجة المطلوبة من امرأة لأخري ولكن بالتكرار ستحصلين علي نتيجة رائعة فالمواد الطبيعية المضافة للشامبو تمنح الشعر التغذية اللازمة ليتحسن ويبدو بشكل متألق.
وصفة الكتان والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وتنعيم وفردالشعر
سوف نقدم لكم الكثير من الوصفات الفعاله في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات كما تعمل أيضاً على تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد .مكونات وصفة الكتان لتطويل الشعر
- شامبو جونسون للأطفال أو أي نوع مناسب
- 2 ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون
- كمية من زيت الزيتون
- كمية من زيت جوز الهند
طريقة تحضير واستخدام وصفة الكتان مع الشامبو
- نضع في عبوة الشامبو بذر الكتان المطحون ثم نرج جيدا ونترك العبوة 72 ساعة قبل البدء في استخدامها.
- ثم نستخدم زيت الزيتون وزيت جوز الهند في عمل حمام زيت للشعر مع مراعاة أن تصل الزيوت لفروة الرأس جيدا لتغذيتها.
- ثم نلف فوطة قد بللناها مسبقا بماء دافئ حول الشعر بعد تصفية الماء منها.
- نترك الفوطة الدافئة علي الشعر لمدة من 30 إلي 60 دقيقة.
- ثم نغسل الشعر باستخدام شامبو جونسون المخلوط ببذور الكتان المطحونة ثم نشطف الشعر بعد الانتهاء من غسله ونكررها حتي نحصل علي نتيجة مرضية.
هذه الوصفة فعاله في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغاتمكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر
- بياض بيضة
- ملعقة عسل أبيض كبيرة
- ملعقة زيت زيتون كبيرة
- شامبو للشعر
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- نخلط كلا من بياض البيض والعسل الأبيض مع زيت الزيتون في وعاء مناسب حتي تتكون عجينة طرية ثم نوزع هذا الخليط علي الشعر جيدا.
- ونتركه لمدة 15 دقيقة أو أكثر ثم نغسله سوف تلاحظ تطويل الشعر وزيادة كثافته .
- بعد ذلك باستخدام الشامبو والماء.
ينصح باستخدام هذ الوصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافتة .مكونات وصفة الحلبة والشامبو لتطويل الشعر
- كمية من بذور الحلبة
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة
- 2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند
- شامبو
- كمية من الماء
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- نقوم بنقع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء خلال الليل وحتي الصباح ثم نقوم بطحن بذور الحلبة المنقوعة في الخلاط.
- ثم نضع عليها الحليب البودرة ونضيف حليب جوز الهند إلي الخليط ثم نخلطهم جيدا ونطبق هذا الخليط علي الشعر لمدة 60 دقيقة.
- ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ونكرر ذلك حتي نحصل علي شعر مثالي.
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تطويل وتكثيف الشعر وتنعيم وفردالشعر، يدخل الشامبو في العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها منزليا لزيادة كثافة الشعر وطوله ونعومته، ويعد شامبو جونسون للأطفال من أفضل الأنواع التي يمكن استخدامها في تطبيق الوصفات وتختلف سرعة الحصول علي النتيجة المطلوبة من امرأة لأخري ولكن بالتكرار ستحصلين علي نتيجة رائعة فالمواد الطبيعية المضافة للشامبو تمنح الشعر التغذية اللازمة ليتحسن ويبدو بشكل متألق.
وصفة الكتان والشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وتنعيم وفردالشعر
سوف نقدم لكم الكثير من الوصفات الفعاله في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات كما تعمل أيضاً على تنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد .مكونات وصفة الكتان لتطويل الشعر
- شامبو جونسون للأطفال أو أي نوع مناسب
- 2 ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون
- كمية من زيت الزيتون
- كمية من زيت جوز الهند
طريقة تحضير واستخدام وصفة الكتان مع الشامبو
- نضع في عبوة الشامبو بذر الكتان المطحون ثم نرج جيدا ونترك العبوة 72 ساعة قبل البدء في استخدامها.
- ثم نستخدم زيت الزيتون وزيت جوز الهند في عمل حمام زيت للشعر مع مراعاة أن تصل الزيوت لفروة الرأس جيدا لتغذيتها.
- ثم نلف فوطة قد بللناها مسبقا بماء دافئ حول الشعر بعد تصفية الماء منها.
- نترك الفوطة الدافئة علي الشعر لمدة من 30 إلي 60 دقيقة.
- ثم نغسل الشعر باستخدام شامبو جونسون المخلوط ببذور الكتان المطحونة ثم نشطف الشعر بعد الانتهاء من غسله ونكررها حتي نحصل علي نتيجة مرضية.
هذه الوصفة فعاله في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغاتمكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر
- بياض بيضة
- ملعقة عسل أبيض كبيرة
- ملعقة زيت زيتون كبيرة
- شامبو للشعر
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- نخلط كلا من بياض البيض والعسل الأبيض مع زيت الزيتون في وعاء مناسب حتي تتكون عجينة طرية ثم نوزع هذا الخليط علي الشعر جيدا.
- ونتركه لمدة 15 دقيقة أو أكثر ثم نغسله سوف تلاحظ تطويل الشعر وزيادة كثافته .
- بعد ذلك باستخدام الشامبو والماء.
ينصح باستخدام هذ الوصفة لتطويل الشعر وزيادة كثافتة .مكونات وصفة الحلبة والشامبو لتطويل الشعر
- كمية من بذور الحلبة
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة
- 2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند
- شامبو
- كمية من الماء
طريقة تحضير واستخدام الوصفة
- نقوم بنقع بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء خلال الليل وحتي الصباح ثم نقوم بطحن بذور الحلبة المنقوعة في الخلاط.
- ثم نضع عليها الحليب البودرة ونضيف حليب جوز الهند إلي الخليط ثم نخلطهم جيدا ونطبق هذا الخليط علي الشعر لمدة 60 دقيقة.
- ثم نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ونكرر ذلك حتي نحصل علي شعر مثالي.
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