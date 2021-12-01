طريقة عمل البط بوصفات مختلفة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البط واحدة من اشهر الاكلات التي تحمل الطابع المصري ويرجع اصلها إلي مصر. وهي من الاكلات المفضلة والشهية لدي المواطنين المصريون حيث تتفنن كل سيدة في عمل البط وذلك للاستمتاع بطعمة الرائع والمميز. ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أفضل طريقة عمل البط في المنزل بوصفات وطرق متعددة لكي تستطيعين عمل البط بأفضل طريقة ممكنة في المنزل خطوة بخطوة وبطرق بسيطة جداً وسريعة.

طريقة عمل البط

يمكنك عمل البط وتقديمة في المناسبات والعزائم العائلية فهي من الوجبات الرائعة والشهية. كما ان هذه الوجبة الرائعة من الوجبات التي تدل علي الكرم وحسن الضيافة ولكن يحتار عدد كبير من السيدات في الوصفة والطريقة التي يمكنهم من خلالها تحضير البط. ويرجع ذلك الي تعدد الطرق والوصفات ولذلك سوف نعرض لكم أفضل الطرق وسوف تحصلين علي طعم رائع لا يمكن مقاومته فهناك الكثير من الوصفات والطرق المميز والغير معتادة ولذلك يمكنك تجربتها ولن تندمي نهائيًا.

بطة ذات حجم متوسط أو ذات وزن 3 كيلو.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

دقيق.

ليمون.

2 حبة من البصل المفروم.

حبهان مطحون.

حبة واحدة من الجزر.

2 كوب من الكرفس.

حبة واحدة من الطماطم مقطعة.

مسكتة.

الخطوة الاولي قومي بغسل البط جيداً وذلك بالدقيق والملح وعصير الليمون وبعد ذلك قومي بتشطيف البط واتركيها حتي تصفي تماما من السوائل.

احضري وعاء ملئ بالماء وضعية علي النار وضعي به البطة حتي تغلي.

بعد ذلك قومي بوضع الملح والفلفل الأسود ويمكنك وضع ملعقة واحدة صغيرة وأيضا ملعقة من الحبهان المطحون.

قومي بوضع أيضا في الوعاء حبة من البصل المفروم والجزر المقطع الي قطع والكرفس والطماطم واتركي الوعاء حتي تغلي الماء والمكونات.

بعد ذلك احضري حبة اخري من البصل وقومي بوضع رشة من الملح عليها ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الحبهان المطحون.

قومي بحشو البطة من تحت جلد الصدر وقومي بتكتيفها بعد ذلك بالطريقة المعروفة.

بعد ان يصبح الماء مغلي نزلي البطة لمدة 15 دقيقة حتي تغلي.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار واتركيها حتي تنضج تماما وبعد ساعتين يمكنك اختبارها ومعرفة هل نضجت تماما أم لا.

احضري 5 فصوص من المستكة علي نقطة من الزيت في ملعقة صغيرة وقومي بوضع هذه الملعقة مع المستكة في الاناء وقومي بتغطية الاناء.

بعد مرور 10 دقائق قومي بإخراج البطة وقومي بدهنها بمعلقة من الصلصة وبعد ذلك قومي بتحميرها في السمن.

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