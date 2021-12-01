اقوي كيراتين.. بملعقة نشا واحدة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالنشا، الشعر الخشن من الممكن أن يتم فرده باستعمال مقادير طبيعية وتلك المقادير تعد متوفرة بكل منزل ولها أهمية كبيرة في منح الشعر المزيد من النعومة والمغذيات والت تساعد في أن تمنح الشعر مزيد من الفوائد، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تساعد على تحضير وصفة النشاء التي تساعد على التحسين من ملمس الشعر وتزيد من نعومته ورونقه ومظهره الخارجي يصبح أكثر لمعان، ومن خلال ما سيلي ذكره من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم ما يجب اتباعه لكي تكون الوصفة متاحة ويسهل تطبيقها على الفور.

بملعقة نشا واحدة افردي شعرك الخشن

النشاء من الممكن أن نقوم باستخدامه لفرد الشعر بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل منزل، ومن الممكن أن نقوم باستعمال مكونات بسيطة نعي مقوية لعمل النشاء حيث أن تلك التركيبة تعمل على تعزيز استقامة خصلات الشعر ونعومته وفرده، وتعتبر الخلطة من أهم الخلطات الطبيعية والتي تساعد على التحسين من الملمس والرونق للشعر وكذلك تطبيق الخليط يعمل على تجديد خلايا فروة الرأس حيث أن الشعر يستفيد من خلطة النشاء بشكل أكبر وذلك بتدليك فروة الرأس حيث تصل القيم الغذائية التي تتواجد في الخليط وبالتالي يزيد نمو الشعر ونسب المواد الغذائية والفيتامينات التي تتواجد في التركيبة كما أنها تعزز من قوة الشعر وفرده وتنعيمه فهي أيضا تعتبر من الخلطات التي تعمل على تطويل الشعر بمعدل ملحوظ.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت جوز الهند.

• ملعقة فيتامين إي.

مكونات خليط النشا لفرد الشعرطريقة تحضير تركيبة النشا

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الخلطة من خلال القيام بالخطوات الآتية: