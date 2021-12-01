طريقة تحضير هريسة الشطة الحارة بالفلفل الأحمر في المنزل

هريسة الشطة هي من أهم أنواع الصلصة أو المقبلات التي تضاف إلى وجبات الطعام الأساسية مثل المكرونة مع الدجاج أو السمك المشوي واللحوم وغيرها من الوجبات الأخرى لتعطي مذاق رائع وشهي للطعام وهي سهلة التحضير في المنزل ويمكن تخزينها في المنزل أطول فترة ممكنة في درجة حرارة باردة للحفاظ عليها وحمايتها من التلف والفساد. تعرفي على طريقة تحضير هريسة الشطة مكونات الهريسة كيلو واحد من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

حبتين من الفلفل الأحمر الحلو.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الأسود.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقتين من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقتين من معجون الطماطم الجاهز.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم.

علب زجاجية جافة ومعقمة للتخزين.

مادة حافظة طبيعية وهي زيت الزيتون الأصلي. خطوات تحضير هريسة الشطة وسر تخزينها فترة طويلة في الخلاط الكهربائي قومي بفرم الفلفل الحار الأحمر والأخضر مع الفلفل الحلو.

بعد تنظيف الخلاط افرمي فصوص الثوم إلى أن تصبح الفصوص ناعمة تماما.

على نار هادئة جدا ضعي الفلفل المفروم والثوم في طنجرة لمدة خمسة عشر دقيقة.

اضيفي معجون الطماطم والليمون والخل والفلفل الأسود مع الملح.

اتركي الهريسة حتى تبرد تماما ثم ضعيها في علب التخزين النظيفة.

يجب أن تكون علب التخزين زجاجية ومحكمة الإغلاق لمنع دخول الهواء والحفاظ على الأطعمة فترة طويلة.

قومي بوضع زيت الزيتون الأصلي على سطح الهريسة لحمايتها من التلف ثم اغلقي الغطاء جيدا.

احفظي الهريسة في الثلاجة في درجات الحرارة الباردة واستخدامها عند الحاجة.

تضاف الهريسة غالبا لأكثرية وجبات الغذاء فهي تساعد على عملية الهضم وفتح الشهية.

أيضا هريسة الشطة تعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل طبيعي وتقليل معدل الكوليسترول في الدم..

الفلفل الحار يساعد على حرق الدهون نظرا لاحتوائها على فيتامين سي الضروري لصحة الجسم.

تحمي من مرض تصلب الشرايين وألم المفاصل وأمراض الأوعية الدموية والقلب.

كذلك الهريسة تعمل على الوقاية من أمراض السرطان التي تصيب الكثير من الأشخاص.

بالرغم من أن الهريسة مفيدة للجسم إلا أن الإكثار منها يعرض الجهاز الهضمي للضرر والتلف.

الفرط في تناول الهريسة يسبب في الإصابة بالبواسير وقرحة المعدة وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي. الوسوم

هريسة الشطة هي من أهم أنواع الصلصة أو المقبلات التي تضاف إلى وجبات الطعام الأساسية مثل المكرونة مع الدجاج أو السمك المشوي واللحوم وغيرها من الوجبات الأخرى لتعطي مذاق رائع وشهي للطعام وهي سهلة التحضير في المنزل ويمكن تخزينها في المنزل أطول فترة ممكنة في درجة حرارة باردة للحفاظ عليها وحمايتها من التلف والفساد. تعرفي على طريقة تحضير هريسة الشطة مكونات الهريسة كيلو واحد من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

حبتين من الفلفل الأحمر الحلو.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الأسود.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقتين من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقتين من معجون الطماطم الجاهز.

خمسة فصوص كبيرة من الثوم.

علب زجاجية جافة ومعقمة للتخزين.

مادة حافظة طبيعية وهي زيت الزيتون الأصلي. خطوات تحضير هريسة الشطة وسر تخزينها فترة طويلة في الخلاط الكهربائي قومي بفرم الفلفل الحار الأحمر والأخضر مع الفلفل الحلو.

بعد تنظيف الخلاط افرمي فصوص الثوم إلى أن تصبح الفصوص ناعمة تماما.

على نار هادئة جدا ضعي الفلفل المفروم والثوم في طنجرة لمدة خمسة عشر دقيقة.

اضيفي معجون الطماطم والليمون والخل والفلفل الأسود مع الملح.

اتركي الهريسة حتى تبرد تماما ثم ضعيها في علب التخزين النظيفة.

يجب أن تكون علب التخزين زجاجية ومحكمة الإغلاق لمنع دخول الهواء والحفاظ على الأطعمة فترة طويلة.

قومي بوضع زيت الزيتون الأصلي على سطح الهريسة لحمايتها من التلف ثم اغلقي الغطاء جيدا.

احفظي الهريسة في الثلاجة في درجات الحرارة الباردة واستخدامها عند الحاجة.

تضاف الهريسة غالبا لأكثرية وجبات الغذاء فهي تساعد على عملية الهضم وفتح الشهية.

أيضا هريسة الشطة تعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل طبيعي وتقليل معدل الكوليسترول في الدم..

الفلفل الحار يساعد على حرق الدهون نظرا لاحتوائها على فيتامين سي الضروري لصحة الجسم.

تحمي من مرض تصلب الشرايين وألم المفاصل وأمراض الأوعية الدموية والقلب.

كذلك الهريسة تعمل على الوقاية من أمراض السرطان التي تصيب الكثير من الأشخاص.

بالرغم من أن الهريسة مفيدة للجسم إلا أن الإكثار منها يعرض الجهاز الهضمي للضرر والتلف.

الفرط في تناول الهريسة يسبب في الإصابة بالبواسير وقرحة المعدة وغيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي.

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