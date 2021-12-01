بدون حلة ضغط.. فكرة عبقرية لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة الصاروخ مهما كان حجمها

تسوية اللحوم بشكل سريع تتطلب القيام بإضافة مكون من المكونات وهو متواجد ومتوفر بالمنزل وهذا المكون يساعد في الاضعاف من قوة الترابط ما بين الخلايا لأنسجة اللحم وبالتالي تصبح لينة بشكل أكبر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على الطريقة التي تساعد في التسوية السريعة للحم وكيفية الحصول على وجبة من اللحم بطعم مميز وفي أقل وقت ممكن، وفيما يلي البيان المفصل عن تلك الطريقة وأهم ما يجب اتباعه كي يكون اللحم مطهي بشكل أفضل وبتسوية كملة ومحتفظًا بكل قيمه الغذائية ودون أن يتأثر الطعم النهائي لوجبة اللحم .

تعتبر اللحوم أقوى مصدر من مصادر البروتين والتي تمد الجسم البشري وخلاياه بالمزيد من المغذيات.

والتي تعمل على البناء للعضلات واكتساب الجسم المزيد من القوة والمناعة لمجابهة الأمراض.

ومن الممكن باستخدام مكون من المكونات البسيطة أن تتم تسوية اللحوم في وقت وجيز

ولا يشترط اللحوم الحمراء فقط بل لحوم الدواجن.

أيضا من الممكن تسويتها سريعا بإضافة هذا المكون وهو السكر فملعقة صغيرة واحدة تعمل على الإسراع من مرحلة تسوية اللحوم بوقت أقل مما تتطلبه.

ملعقة تستخدم لتسوية اللحوم والكوارع بشكل سريعطريقة تسوية اللحوم بسرعة البرق

من الممكن أن نحضر اللحم بأفضل مذاق من خلال الاستعانة بمقادير بسيطة مع اللحم وبطريقة يسيرة نحضر أشهى وجبات اللحم، حيث يعتبر من الوجبات التي قد تستهلك من ربة المنزل الوقت الأطول من بين الأصناف الأخرى للتسوية، ولكن بالاعتماد على الطريقة الآتية فالأمر لن يتطلب سوى التحضير للمكونات التي سيلي ذكرها تباعا في النقاط القادمة وستجدين أن شرائح اللحم مهما كانت كميتها أو حجمها قد تم طهيها بأسرع وقت، وبأقل مجهود ودون استهلاك المزيد من غاز البوتاجاز للتسوية و بالمكونات التالية

شرائح اللحم

بهارات اللحم

بصل

جزر

كرفس

لورا

ملعقة سكر

ماء مغلي

طريقة التحضير