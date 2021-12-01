ازاي تتخلصي من دهون الجسم اثناء الحمل

في كتير من الفوايد هترجع عليكي من المشي على نظام صحي اثناء الحمل ، لانه في الفترة دي المفروض تفكري في اكتر من نفسك ، لان في جنين بيكبر جواكي لازم تهتمي بصحته هو كمان ، واي واحدة خلال الفترة دي مش بتبقى حابه انها تكتسب وزن كتير عشان تقدر تخسس وزنها بسرعة بعد الولادة ، وبيكون السؤال اللي بيلح على اي ست حامل هو طريقة فقدان دهون الجسم اثناء الحمل ، وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض من خلال السطور الجاية.
فقدان دهون الجسم اثناء الحمل:
الحاجة المهمة هنا ، هي فقدان دهون الجسم مش الوزن ، لانه اثناء الحمل المفروض انك تكتسبي وزن الا اذا كان نصيحة الدكتور انك تفقدي بعض الوزن.
ولحسن الحظ انك تقدري تحافظي على لياقتك اثناء فترة الحمل ، الحفاظ على لياقتك اثناء الحمل بيقلل من المضاعفات طول فترة الحمل ، وهيساعدك على التعافي بشكل اسرع بعد الولادة ، وانتي وطفلك هتكون صحتكم افضل.
الخطوة 1: التمرين
التمرين هيساعدك على فقدان دهون الجسم اثناء الحمل ، وممارسة التمارين مفيدة كمان لنمو طفلك ، وهتساعدك على عدم زيادة الوزن بسرعة كبيرة.
بننصحك بالتمرين 5 ايام في الاسبوع والمزج بين تمارين الكارديو وتمارين بناء القوة ، على سبيل المثال ، ممارسة تمارين الكارديو لمدة 15 – 30 دقيقة ، وتمارين القوة لمدة 15 – 30 دقيقة.
ولو معندكيش وقت كفاية ، ممكن تمزجي بين تمارين الكارديو وتمارين القوة عن طريق ممارسة تمارين HIIT.
ولو انتي مش بتمارسي تمارين بقالك فترة طويلة او ماسبقش ليكي ممارسة تمارين ، ابدأي ببطء وبتمارين قليلة عشان مترهقيش جسمك ، وتقدري تزودي بالتدريج مع الوقت لما تلاقي نفسك مستعدة لده.
بعد التلت الاول من الحمل:
اتجنبي تمارين الارتداد, التنافر, القفز ، ومتعمليش تمارين وانتي نايمة على ضهرك بعد التلت الاول من الحمل ، لو بتعملي تمارين مسطحة على ضهرك ، في الحالة دي الطفل والرحم هيضغطوا على الوريد الاجوف ، وده الوريد الرئيسي اللي بيضخ الدم لقلبك.
اسمعي جسمك:
لو حسيتي بدوخه ، او بعدم راحة على غير المعتاد ، او غثيان او غيرها من الاعراض في الحالة دي انتي محتاجة ترتاحي لحد ما تحسي بتحسن ، اقعدي واشربي ماية وكلي وجبة خفيفة لاستعادة طاقتك.
لو بتعاني من آلام حادة في بطنك ، اتصلي بالدكتور بتاعتك فورا ، لانها ممكن تبقى حاجة خطيرة ، عشان كده الافضل انك تبقي في الامان ليكي ولطفلك.
لو بتعاني من الم شديد تاني يوم التمرين ، يبقى قللي من عدد عدات التمرين في المرة الجاية اللي هتمارسي فيها رياضة.
في فرق بين التقرح وعدم القدرة على الحركة ، لو مش قادرة تتحركي من غير الم مفرط ، يبقى ريحي نفسك كام يوم ، وبعدها ارجعي مارسي تمارين مرة تانية.
اليوجا:
اليوجا هي شكل تاني من اشكال التمرين مفيد جدا ليكي ولطفلك.
اليوجا هتساعدك على تخفيف مشاكل الضهر بسبب الوزن الزيادة اللي انتي شايلاه ، وهتقلل من التشنجات اللي ممكن تحصلك ، اليوجا هتساعد على تمديد الجسم والتخلص من التوتر الجسدي.
اليوجا تعتبر كمان طريقة رائعة للتأمل وتخفيف التوتر الاضافي اللي ممكن تتعرضي لها اثناء الحمل ، وده بدوره هيساعدك على التخلص من دهون الجسم.. شوفي من هنا 6 نصايح سهلة هتساعدك ترجعي جسمك زي قبل الحمل.
الخطوة 2: الاكل الصحي
نظامك الغذائي كمان هيكون مفيد جدا في فقدان دهون الجسم ، ومش بنقول انك تمشي على دايت او حمية لان ده مش صح لانه اثناء الحمل انتي محتاجة العناصر الغذائية الاساسية ، وده مش الوقت المناسب للدايت.
ولكن ده وقت اختيار الاكلات الصحية ، كلي 5 – 6 وجبات صغيرة في اليوم ، مع التركيز على “صغيرة” لانه مش المفروض تاكلي وجبات كاملة ، اكل 5 – 5 وجبات صغيرة هيخليكي تاكلي كل 2 – 3 ساعات وده هيخليكي حاسه بالشبع لفترة اطول ، وهيساعدك انك متاكليش وجبات خفيفة غير صحية.
مع وجباتك زودي من اكل البروتينات الخالية من الدهون, الكربوهيدرات الصحية, الخضروات ، وقللي من السكر المعالج, الصوديوم العالي “الملح”, الوجبات الجاهزة ، او لو تقدري انك تستغني عنهم تماما هيكون افضل.
من الوجبات الخفيفة الصحية اللي ممكن تعتمدي عليها وهتخليكي حاسه بالشبع لفترة اطول وهتحافظ على طاقتك اثناء الحمل.
– الفاكهة او الخضار.
– زبادي بالفواكة او الجرانولا.
– تفاح مع جبنة او زبدة فول سوداني.
– مزيج من الحبوب الكاملة مع المسكرات والبذور.
– كراكرز او خضار مع سلطة حمص.
– عصاير منزلية.
– موز وزبدة الفول السوداني.
– زبدة الفول السوداني وشرايح الموز على التوست.
– بار الالياف ، ودي هتساعدك على التبرز بسهولة.
– رقائق التورتيلا مع تغميسة بالافوكادو.
– ½ ساندوتش تونة.
– بار بروتين.
– بيض مع سبانخ على مافن انجليزي او توست.
– جبنة مع فاكهة.
– عنب مع مكعبات جبنة شيدر.
– سلطة فواكة (قطعي الفاكهة وضيفي لها شوية عصير ليمون وعسل).
– ساندوتش جبنة مع الخيار والشبت.
– العنب المجمد مع الجبنة.
طبيعي اثناء الحمل اي واحدة بتحس برغبة شديدة في الاكل ، مش المفروض انك تتجنبي الرغبة الشديدة دي طول فترة الحمل ، ولكن كلي باعتدال ، واعتمدي على وجبات خفيفة صحية.
اشربي ماية كتير ، بما يتناسب مع وزن جسمك ، تقريبا نص وزن جسمك بالاوقية ، على سبيل المثال لو انتي وزنك 72 كيلو ، المفروض تشربي 10 كوبايات ماية في اليوم.
التغذية الصحية اثناء فترة الحمل: الاكلات المهمة واللي المفروض تتجنبيها
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