طريقة عمل محشي الكرنب وسر الخلطة على أصولة بمذاق لذيذ وطعمة مثل الجاهز

طريقة عمل محشي الكرنب، محشي الكرنب من الاكلات الشعبية التي لها شهرة كبيرة جدًا في مجتمعنا، والذي دائم التواجد في العزائم والمناسبات على مختلفه، فكل الناس بالفعل تحب المحشي، كما أنه من الاكلات الشتوية التي تساعد في التدفئة، وسوف نتعرف اليوم من خلال هذا المقال عن طريقة عمل محشي الكرنب الرائع في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وذلك من خلال متابعتنا الآن.

طريقة عمل محشي الكرنب

المحشي يحتوي على العديد من المميزات التي تجعله من الأكلات الأساسية في حياتنا فهو له طعم مميز وشكل أيضًا كما أنه له العديد من الفوائد وقيمة غذائية كبيرة جدًا للجسم، وسوف نعرض خطوات تحضيره من خلال الآتي:

المكونات

عدد واحد كرنب متوسطة الحجم.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

ثلاث أكواب من صلصة الطماطم.

حزمة من السبت والبقدونس والكزبرة الخضراء مفرومين جيدًا.

عدد اثنين من البصل المفروم.

كوبين كبار من شوربة الدجاج أو اللحمة.

رشة من بهارات المحشي.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من الزعتر.

احضري اناء كبير وضعي به زيت وارفعيه على النار. أضيفي إليه البصل مع التقليب حتى يذبل. اضيفي الصلصة واتركيها حتى تتسبك تمامًا ويقل حجمها. الآن أضيفي إلى كل المكونات البهارات الموجودة واخلطي كل المكونات مع بعض قلبي بشكل جيد. الآن أضيفي الشبت والبقدونس والكزبرة الى الخليط. اتركيه على نار هادئة قليلًا. ثم قومي بغسل الارز جيدًا وتصفيته في مصفاة حتى يتخلص من كل المياه. أضيفي الأرز إلى المحتويات الآن. قلبيه ايضًا حتى يختلط بها جيدًا. الان ارفعيه من النار واتركيه يبرد قليلًا جانبًا. قطعي الكرنب إلى الوراق مناسبة الحجم. قومي بسلقها في المياه. الان صفيها أيضًا بعد أن تذبل قليلًا. احضري اناء كبير الحجم مناسب لعمل المحشي. قومي بوضع ورقة الكرنب على يدك وضعي بها كمية مناسبة من الخليط، ثم قومي بلفها أصابع المحشي مناسبة الحجم. ضعيها في أسفل الإناء. هكذا تفعلي في كل الكمية قومي بلف كل الأوراق بالشكل المعروف، وضعيه بشكل دائري في الإناء حتى تكتمل كل الكمية. الآن صبي على المحشي الشوربة سواء كان لحم او فراخ. ويراعي أن تمتليء الإناء إلى المنتصف حتى ينضج جيدًا. ارفعي الإناء على النار. اتركيه حتى يغلى الشوربة وتشربها المحشي. ثم قومي بخفض النار واتركيه حتى ينضج تمامًا. بعد الانتهاء يتم قلب الإناء في طبق كبير الحجم. يتم تقديم محشي الكرنب وبجانبة فراخ بانيه أو لحمة حسب الرغبة. ويتم تقديمه ساخنًا بالهنا والشفا.

خطوات تحضير خلطة المحشي