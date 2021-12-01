خطوات تحضير الكيكة المنزلية بدون بيض خفيفة وهشة ذات مذاق رائع

الكيك هو أحد الأشياء المتوفرة في جميع المنازل بشكل يومي دون الإستغناء عنها ولكن بعض الأشخاص لديها حساسية من بعض مكونات الكيك مثل البيض لذلك يتسائل عشاق الكيك والمعجنات عن طريقة تحضير الكيك المنزلي بدون بيض، على الرغم من أن البيض يعتبر مكون أساسي في تحضير الكيك إلا أن الكيك بدون بيض أصبح منتشر بشكل كبير في مختلف منتديات الطبخ عبر الإنترنت وتعتبر تلك الطريقة مناسبة للأشخاص الذين لا يفضلون البيض ويمكن إنجازها في وقت أقل من الطريقة الأولي، وعادةً ما تكون كيكة بدون بيض دون إضافة أيّ مكونات إضافية أو نكهات من الشوكولاتة أو البرتقال فهي سادة فقط خالية من النكهات وللتعرف على طريقة تحضير الكيكة بدون بيض يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكيك بدون بيض طريقة تحضير الكيك بدون بيض مكونات التحضير: كأس ونصف دقيق منخول.

ما يقارب من كوب زيت “ثلاث أرباع”.

كوب ماء عادي.

ملعقة طعام من الخل.

ملعقة طعام من الفانيليا.

ملعقة طعام من البيكنج باودر.

ملعقة طعام من البيكنج صودا.

كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: لإنجاز واختصار الوقت يمكنك تسخين الفرن أولا قبل بداية التحضير ومواصلة تجهيز القالب المناسب للكيك تعتبر تلك الكمية تحتاج إلي قالب صغير ودهنه بالزيت مع رشة دقيق. عجن المكونات في طبق مناسب ووضع كلاً من الدقيق والمكونات الجانبية من البيكنج باودر، والبيكنج صودا وتقليبهم. تحضير وعاء آخر ووضع فيه كلاً من الماء والخل الذي يساعد على جعل الكيك هشة ومرتفعة وتقليبهم معاً، ثم وضع كيفه المكونات من الدقيق والماء والزيت معاً ويتم العجن باستخدام اليدين أو وسيلة عجن للحصول على مزيج متجانس. نقل خليط الكيك إلي القالب الذي تم تجهيزه ثم وضع القالب في الفرن الساخن على الرف الشبكي على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الكيك مدة أربعين دقيقة بالفرن وعدم فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعه على الأقل حتى لا تهبط وتنضج جيداً، بعد خروج الكيك من الفرن يتم تقطيعه والتقديم فيما بعد حسب الرغبة، في حالة عدم التقديم بعد أن تبرد يجب وضعها بالثلاجة. طريقة التحضير: الوسوم

الكيك هو أحد الأشياء المتوفرة في جميع المنازل بشكل يومي دون الإستغناء عنها ولكن بعض الأشخاص لديها حساسية من بعض مكونات الكيك مثل البيض لذلك يتسائل عشاق الكيك والمعجنات عن طريقة تحضير الكيك المنزلي بدون بيض، على الرغم من أن البيض يعتبر مكون أساسي في تحضير الكيك إلا أن الكيك بدون بيض أصبح منتشر بشكل كبير في مختلف منتديات الطبخ عبر الإنترنت وتعتبر تلك الطريقة مناسبة للأشخاص الذين لا يفضلون البيض ويمكن إنجازها في وقت أقل من الطريقة الأولي، وعادةً ما تكون كيكة بدون بيض دون إضافة أيّ مكونات إضافية أو نكهات من الشوكولاتة أو البرتقال فهي سادة فقط خالية من النكهات وللتعرف على طريقة تحضير الكيكة بدون بيض يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكيك بدون بيض طريقة تحضير الكيك بدون بيض مكونات التحضير: كأس ونصف دقيق منخول.

ما يقارب من كوب زيت “ثلاث أرباع”.

كوب ماء عادي.

ملعقة طعام من الخل.

ملعقة طعام من الفانيليا.

ملعقة طعام من البيكنج باودر.

ملعقة طعام من البيكنج صودا.

كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: لإنجاز واختصار الوقت يمكنك تسخين الفرن أولا قبل بداية التحضير ومواصلة تجهيز القالب المناسب للكيك تعتبر تلك الكمية تحتاج إلي قالب صغير ودهنه بالزيت مع رشة دقيق. عجن المكونات في طبق مناسب ووضع كلاً من الدقيق والمكونات الجانبية من البيكنج باودر، والبيكنج صودا وتقليبهم. تحضير وعاء آخر ووضع فيه كلاً من الماء والخل الذي يساعد على جعل الكيك هشة ومرتفعة وتقليبهم معاً، ثم وضع كيفه المكونات من الدقيق والماء والزيت معاً ويتم العجن باستخدام اليدين أو وسيلة عجن للحصول على مزيج متجانس. نقل خليط الكيك إلي القالب الذي تم تجهيزه ثم وضع القالب في الفرن الساخن على الرف الشبكي على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نترك الكيك مدة أربعين دقيقة بالفرن وعدم فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعه على الأقل حتى لا تهبط وتنضج جيداً، بعد خروج الكيك من الفرن يتم تقطيعه والتقديم فيما بعد حسب الرغبة، في حالة عدم التقديم بعد أن تبرد يجب وضعها بالثلاجة. طريقة التحضير:

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