طريقة صبغ الشعر باللون البني بمكونات طبيعية بدون أكسجين من اول استعمال ستبهرك النتيجة

تبحث الكثير من الفتيات عن طرق صبغ شعرها، وتغييره للون يميز شكلها، ويتناسب مع شكل وجهها، وتستخدم أغلب الفتيات الصبغات التي تعمل على تغيير لون الشعر، ولكنها مليئة بالمواد الكيميائية، والتي تعمل في بعض الأحيان على حرق بصيلة الشعر، لذا نجد أن الأفضل هو إستخدام مواد طبيعية لا تضر بالشعر، وفي هذا المقال سنقوم بعرض طريقة مميزة لصبغ الشعر بالمواد الطبيعية.

صبغ الشعر باللون البني

تعتبر المواد الطبيعية من أفضل الطرق لصبغ الشعر دون حدوث أي إتلاف بها، لتحصلي على شعر بني فاتح أو بني غامق يميزك عن غيرك، ويشعرك بالتجديد استخدمي الوصفات الطبيعية ، وإليكم الوصفة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من القهوة المطحونة، وهي كمية تناسب الشعر المتوسط ومن الممكن أن تزيد أو تقل على حسب طول الشعر.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان بزيت الخروع.

ملعقتان ونصف كبيرتان مملوءتان من زيت جوز الهند الأصلي.

ربع كوب من الماء الدافئ.

إناء متوسط لخلط الوصفة به.

جوانتي من البلاستيك لمنع التصاق المكونات باليد.

فرشاة أسنان نظيفة لاستخدامها للشعر.

غطاء للشعر من البلاستيك.

كريم مرطب مناسب لشعرك.

فرشاة لتمشيط الشعر.

نوع شامبو مخصص لك.

أحضري الطبق الخاص بك، وقومي بوضع القهوة المطحونة به.

أضيفي ملاعق زيت الخروع الي القهوة المطحونة.

قومي بإضافة زيت جوز الهند للخليط، وقلبي جيداً.

اعجني الخليط بسكب الماء الدافئ تدريجياً، حتى الحصول على عجينة لينة.

إغسلي شعرك جيداً، وقومي بإزالة مابه من زيوت، أو كريمات.

مشطي شعرك باستخدام الفرشاة.

قسمي الشعر الى عدة اجزاء متساوية.

اغمسي الفرشاة في الخليط.

قسمي كل جزء إلى عدة خصل متساوية.

قومي بوضع الفرشاة المخلوطة بالوصفة على شعرك.

أكملي باقي الأجزاء بوضع الخليط عليها.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي للشعر.

اتركي شعرك مغطى لمدة من ساعة إلى ساعتين، وللحصول على لون بني غامق جداً اتركي شعرك لليلة كاملة.

أزيلي الغطاء، وبعد التأكد من اللون المراد اشطفي شعرك جيداً لتزيلي المتبقي من الخليط على شعرك.

اغسلي شعرك بنوع شامبو مناسب لنوع شعرك.

اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

قومي بدهن شعرك بكريم مرطب.

مشطي شعرك باستخدام الفرشاة.

الطريقة