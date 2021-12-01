أسهل طريقة لعمل تتبيلة الفراخ البانية المقرمشة خطوة بخطوة في المنزل

تتبيلة فراخ البانية يمكن أن تصنعيها في البيت بطريقة لذيذة وشهية ومذاقها طيب ورائحتها جذابة كما أنها مفضلة لدي الصغار والكبار كما تتميز تتبيلة الفراخ البانية بسهولة تحضيرها وسرعة إنجازها، تعرف معنا على طريقة تحضير تتبيلة الفراخ البانية ومكوناته وقيمته الغذائية وتقديمه لأسرتك في البيت بطريقة لذيذة وسريعة من خلال هذا المقال. طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية المكونات: نصف كيلو جرام من صدور الفراخ.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون الناعم.

ملعقة ونصف من الخل.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

أثنين من البيض. مكونات البقسماط: ست ملاعق من النشا.

ذرة من البهارات المشكلة، وأخرى من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة من الرزماري.

كوبان من الزيت.

رشة من الزنجبيل.

كوب من البقسماط.

كوب من الدقيق. طريقة التحضير: في البداية نقوم بغسل قطع الفراخ بالماء الدافئ ونقوم بتقطيعها بشكل طولي، ثم يضاف إليها الفلفل الأسود ثم الملح ويضاف إليها البصل البودرة ثم البابريكا والبهارات المشكلة ويضاف إليه الزنجبيل ثم عصير الليمون، بعد ذلك الخل ونقلبهم مع قطع الفراخ جيداً حتى تتداخل بها نكهات البهارات ويتم خلطهم جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضهم البعض. ثم بعد ذلك نضع الفراخ في طبق مناسب ثم نقوم بإدخاله في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعه إلى ساعتين حتى تتشرب الخلطة ونترك الفراخ في الخلطة. قومي بعد ذلك بوضع البيض مع الملح ثم الفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونخفقهم جيداً. وفي الخطوة التاليه نضع الدقيق في طبق مفرود، ثم نضع البقسماط في طبق آخر مفرود، وبعد ذلك نقوم بإخراج الفراخ من الثلاجة وغمس قطع الفراخ الواحدة تلو الأخري في الدقيق ثم بعد ذلك في خليط البيض ونغطيها جيداً بالبيض ثم بعد ذلك في البقسماط وغطيها من كل الجوانب بشكل جيداً. وبعد ذلك نضع الزيت في المقلاة ونتركه حتى يسخن جيداً، وضع الفراخ البانية المتبلة في الزيت الساخن ونترك البانيه حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نصفي قطع الفراخ البانية من الزيت جيداً وبعد ذلك يصبح جاهزاً لتقديم. مكونات البقسماط:طريقة التحضير: الوسوم

تتبيلة فراخ البانية يمكن أن تصنعيها في البيت بطريقة لذيذة وشهية ومذاقها طيب ورائحتها جذابة كما أنها مفضلة لدي الصغار والكبار كما تتميز تتبيلة الفراخ البانية بسهولة تحضيرها وسرعة إنجازها، تعرف معنا على طريقة تحضير تتبيلة الفراخ البانية ومكوناته وقيمته الغذائية وتقديمه لأسرتك في البيت بطريقة لذيذة وسريعة من خلال هذا المقال. طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية طريقة عمل تتبيلة الفراخ البانية المكونات: نصف كيلو جرام من صدور الفراخ.

ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون الناعم.

ملعقة ونصف من الخل.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

أثنين من البيض. مكونات البقسماط: ست ملاعق من النشا.

ذرة من البهارات المشكلة، وأخرى من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة من الرزماري.

كوبان من الزيت.

رشة من الزنجبيل.

كوب من البقسماط.

كوب من الدقيق. طريقة التحضير: في البداية نقوم بغسل قطع الفراخ بالماء الدافئ ونقوم بتقطيعها بشكل طولي، ثم يضاف إليها الفلفل الأسود ثم الملح ويضاف إليها البصل البودرة ثم البابريكا والبهارات المشكلة ويضاف إليه الزنجبيل ثم عصير الليمون، بعد ذلك الخل ونقلبهم مع قطع الفراخ جيداً حتى تتداخل بها نكهات البهارات ويتم خلطهم جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضهم البعض. ثم بعد ذلك نضع الفراخ في طبق مناسب ثم نقوم بإدخاله في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين ساعه إلى ساعتين حتى تتشرب الخلطة ونترك الفراخ في الخلطة. قومي بعد ذلك بوضع البيض مع الملح ثم الفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونخفقهم جيداً. وفي الخطوة التاليه نضع الدقيق في طبق مفرود، ثم نضع البقسماط في طبق آخر مفرود، وبعد ذلك نقوم بإخراج الفراخ من الثلاجة وغمس قطع الفراخ الواحدة تلو الأخري في الدقيق ثم بعد ذلك في خليط البيض ونغطيها جيداً بالبيض ثم بعد ذلك في البقسماط وغطيها من كل الجوانب بشكل جيداً. وبعد ذلك نضع الزيت في المقلاة ونتركه حتى يسخن جيداً، وضع الفراخ البانية المتبلة في الزيت الساخن ونترك البانيه حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نصفي قطع الفراخ البانية من الزيت جيداً وبعد ذلك يصبح جاهزاً لتقديم. مكونات البقسماط:طريقة التحضير:

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