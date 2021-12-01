كريم الحلبة بدون رائحة أقوى من البوتوكس ألف مرة يُفتح البشرة ويشدها ويعالج التجاعيد والكلف لوجه كالمرآة

كريم الحلبة لتفتيح البشرة، تعد مشكلات البشرة من الاسمرار والهالات السوداء والبقع الداكنة والخطوط الرفيعة والتجاعيد من الأشياء التي تزعج معظم السيدات، حيث يظهر الوجه بمظهر غبر مقبول ويبدو للفتاة وكأنها كبيرة في السن، وأكثر مشاكل للبشرة تواجه الفتيات بشكل كبير، لذلك فالبشرة من أكثر اهتمامات النساء بوجه عام، لأنها مصدر السعادة لكل فتاة وتجعلها تشعر بالمتعة في الحياة، حيث يعد حلم كل فتاة هو الحصول على بشرة بيضاء وصافية وخالية تماماً من التجاعيد، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكي سيدتي وصفة الحلبة للحصول على بشرة أفتح وأنقى.

كريم الحلبة لتفتيح البشرة

تلجأ معظم السيدات لشراء الكريمات الخاصة بتفتيح درجة لون البشرة لكي تبدو أجمل، فتعمل الكثير من أنواع الكريمات على أداء عملها بأكمل وجه، والحصول على بشرة أفتح بشكل أسرع، لذلك فهي الملجأ السريع لكل سيدة ولكن يحدث ذلك مع وقوع أضرار كبيرة للبشرة من هذه الكريمات، وتسبب بعض المشاكل للبشرة مثل الحساسية أو الاحمرار، لهذا ننصح كل فتاة بالبعد عن الكريمات الجاهزة التي تقع الضرر على البشرة أكثر من نفعها، كما يجب الاتجاه بالفكر نحو استخدام المكونات الطبيعية في وصفات مفيدة للبشرة، ولا يوجد أفضل من وصفة الحلبة التي تعد من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تفتيح لون البشرة، كما تعمل على شد البشرة والقضاء على علامات التجاعيد.

مكونات كريم الحلبة

وللحصول على كريم الحلبة لتفتيح لون البشرة والحصول على بشرة كلها نضارة ومشدودة، يجب تجهيز المكونات التاليـــــــــة:

1/2 كوب من بذور الحلبة.

كوب من الماء.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نضع كوب من الماء في حلة على النار ونضع معها بذور الحلبة حتى يصلوا لدرجة الغليان. وبعدها نقوم بتصفية بذور الحلبة ووضعها في طبق صغير ونتركها حتى تبرد. ثم نقوم بهرس بذور الحلبة الناضجة مع ربع كوب من الماء باستخدام الخلاط الكهربائي. بينما نحصل على عجينة الحلبة نقوم بوضعها في طبق ووضع زيت جوز الهند وماء الورد عليها ونقلبهم سوياً حتى التجانس. وبعدها يمكن فرد الخلطة أو الكريم على الوجه، ونتركه لمدة 35 دقيقة حتى يجف. ثم نقوم بفركها وشطف الوجه جيداً بالماء، وتكرر هذه الخلطة مرتين كل أسبوع.

طريقة تحضير كريم الحلبة لتفتيح البشرة