المولتن كيك بيتي لاڤا كيك زي الجاهز بطريقة سهلة وسر انهيار الشوكولاتة الطعم خرافة

طريقة عمل المولتن كيك في البيت، المشهور عند تقطيعه بمظهره الخرافي الجذاب الذي لا يقاوم عندما يخرج منه صوص الشيكولاته السائل من بين قطع الكيك، فقد يحظى بشعبيه كبيرة لدي العديد من الشعوب العربية، كما يعد من أفخر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقدميها لأفراد الأسرة، بينما يكون مشرف جداً عند تقديمه للضيوف، ويتميز ببساطة مقاديره وسهولة تحضيره في المنزل التي لا تستغرق إلا بضع دقائق.المولتن كيك
يعد المولتن كيك من الحلويات الغربية التي تمتلئ بصوص الشيكولاته اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، فهي من أنواع الحلويات المشهورة على مستوي بلاد العالم العربي، ومن أفخم أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للضيوف في العزومات والحفلات العائلية والكبرى، كما يمتلئ المولتن كيك بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية الضخمة بسبب كمية الشيكولاته التي توجد بها، فالشيكولاتة مليئة بالفيتامينات والبروتينات والألياف الطبيعية والمعادن المهمة لصحة الجسم، كما تعرف الشيكولاته بتحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالاكتئاب، ولا يحتاج المولتن كيك وقت كبير في تحضيره، فيمكن تحضيره بكل سهوله في البيت بأقل وقت وجهد.مقادير عمل المولتن كيك
وتتكون مقادير كيكة المولتن من مكونات بسيطة تعطيها طعم مميز ومذاق لذيذ، كما تضيف إليها من القيمة الغذائية بشكل كبير وهي كالتالــــــــــي:
- 2 كوب من الدقيق الناعم الخاص بالحلويات.
- 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ثم ملعقة من السكر البودرة.
- وملعقة صغيرة من الفانيليا.
ونأتي عند طريقة تحضير المولتن كيك حيث يجب إتباع الخطوات التالية، للحصول على كيك لذيذ وناجح في وقت بسيط كما يلـــــــــــي:
- أولاً نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة من خلال وضعه في إناء على حلة بها ماء مغلى.
- لكي تتم عملية الذوبان للشيكولاته على البخار ثم نضيف إليها قطعة الزبدة ونقلبها جيداً.
- وبهذا يكون صوص الشيكولاته جاهز.
- كما نقوم بالبدء في عمل الكيكة في وعاء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا.
- ونضرب بالمضرب الكهربائي جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وتذوب كل المكونات.
- كما نقوم بنخل الدقيق ووضعه تدريجياً على الخليط، ثم نضيف صوص الشيكولاتة المذابة ونقلب جيداً.
- بينما يصب الخليط في القوالب المغطاة بالكاكاو.
- كما نقوم بوضعها على صينية ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 14 دقيقة.
- وبعد ذلك تخرج من الفرن وتقدم على طبق التقديم ويرش عليها سكر باودر وتزين بالفراولة.
الوسوم
طريقة عمل المولتن كيك في البيت، المشهور عند تقطيعه بمظهره الخرافي الجذاب الذي لا يقاوم عندما يخرج منه صوص الشيكولاته السائل من بين قطع الكيك، فقد يحظى بشعبيه كبيرة لدي العديد من الشعوب العربية، كما يعد من أفخر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقدميها لأفراد الأسرة، بينما يكون مشرف جداً عند تقديمه للضيوف، ويتميز ببساطة مقاديره وسهولة تحضيره في المنزل التي لا تستغرق إلا بضع دقائق.المولتن كيك
يعد المولتن كيك من الحلويات الغربية التي تمتلئ بصوص الشيكولاته اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، فهي من أنواع الحلويات المشهورة على مستوي بلاد العالم العربي، ومن أفخم أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للضيوف في العزومات والحفلات العائلية والكبرى، كما يمتلئ المولتن كيك بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية الضخمة بسبب كمية الشيكولاته التي توجد بها، فالشيكولاتة مليئة بالفيتامينات والبروتينات والألياف الطبيعية والمعادن المهمة لصحة الجسم، كما تعرف الشيكولاته بتحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالاكتئاب، ولا يحتاج المولتن كيك وقت كبير في تحضيره، فيمكن تحضيره بكل سهوله في البيت بأقل وقت وجهد.مقادير عمل المولتن كيك
وتتكون مقادير كيكة المولتن من مكونات بسيطة تعطيها طعم مميز ومذاق لذيذ، كما تضيف إليها من القيمة الغذائية بشكل كبير وهي كالتالــــــــــي:
- 2 كوب من الدقيق الناعم الخاص بالحلويات.
- 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ثم ملعقة من السكر البودرة.
- وملعقة صغيرة من الفانيليا.
ونأتي عند طريقة تحضير المولتن كيك حيث يجب إتباع الخطوات التالية، للحصول على كيك لذيذ وناجح في وقت بسيط كما يلـــــــــــي:
- أولاً نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة من خلال وضعه في إناء على حلة بها ماء مغلى.
- لكي تتم عملية الذوبان للشيكولاته على البخار ثم نضيف إليها قطعة الزبدة ونقلبها جيداً.
- وبهذا يكون صوص الشيكولاته جاهز.
- كما نقوم بالبدء في عمل الكيكة في وعاء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا.
- ونضرب بالمضرب الكهربائي جيداً حتى يصبح الخليط ناعم وتذوب كل المكونات.
- كما نقوم بنخل الدقيق ووضعه تدريجياً على الخليط، ثم نضيف صوص الشيكولاتة المذابة ونقلب جيداً.
- بينما يصب الخليط في القوالب المغطاة بالكاكاو.
- كما نقوم بوضعها على صينية ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 14 دقيقة.
- وبعد ذلك تخرج من الفرن وتقدم على طبق التقديم ويرش عليها سكر باودر وتزين بالفراولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المولتن كيك بيتي لاڤا كيك زي الجاهز بطريقة سهلة وسر انهيار الشوكولاتة الطعم خرافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.