المولتن كيك بيتي لاڤا كيك زي الجاهز بطريقة سهلة وسر انهيار الشوكولاتة الطعم خرافة

طريقة عمل المولتن كيك في البيت، المشهور عند تقطيعه بمظهره الخرافي الجذاب الذي لا يقاوم عندما يخرج منه صوص الشيكولاته السائل من بين قطع الكيك، فقد يحظى بشعبيه كبيرة لدي العديد من الشعوب العربية، كما يعد من أفخر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقدميها لأفراد الأسرة، بينما يكون مشرف جداً عند تقديمه للضيوف، ويتميز ببساطة مقاديره وسهولة تحضيره في المنزل التي لا تستغرق إلا بضع دقائق.

المولتن كيك

يعد المولتن كيك من الحلويات الغربية التي تمتلئ بصوص الشيكولاته اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، فهي من أنواع الحلويات المشهورة على مستوي بلاد العالم العربي، ومن أفخم أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للضيوف في العزومات والحفلات العائلية والكبرى، كما يمتلئ المولتن كيك بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية الضخمة بسبب كمية الشيكولاته التي توجد بها، فالشيكولاتة مليئة بالفيتامينات والبروتينات والألياف الطبيعية والمعادن المهمة لصحة الجسم، كما تعرف الشيكولاته بتحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالاكتئاب، ولا يحتاج المولتن كيك وقت كبير في تحضيره، فيمكن تحضيره بكل سهوله في البيت بأقل وقت وجهد.

مقادير عمل المولتن كيك

وتتكون مقادير كيكة المولتن من مكونات بسيطة تعطيها طعم مميز ومذاق لذيذ، كما تضيف إليها من القيمة الغذائية بشكل كبير وهي كالتالــــــــــي:

2 كوب من الدقيق الناعم الخاص بالحلويات.

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ثم ملعقة من السكر البودرة.

وملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل المولتن كيك في البيت

ونأتي عند طريقة تحضير المولتن كيك حيث يجب إتباع الخطوات التالية، للحصول على كيك لذيذ وناجح في وقت بسيط كما يلـــــــــــي: