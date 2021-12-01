طريقة تحضير كرات البسبوسة أو حلوى السميد بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة

كرات البسبوسة هي حلوى جديدة في عالم المطبخ العربي والشرقي وهي حلوى سريعة التحضير ويطلق عليها في بعض الأحيان اسم حلوى السميد أو حلوى العشر دقائق حيث أن المقادير والمكونات المطلوبة لتحضيرها هي مكونات غير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضيرها في المنزل بنكهة المقاهي وأماكن بيع الحلويات الجاهزة المعروفة وسنعرض لكم سر نجاح هذه الوصفة في المنزل. طريقة تحضير كرات البسبوسة طريقة تحضير كرات البسبوسة مكونات حلوى السميد كوبين من السميد.

علبة كاملة من القشطة الجاهزة.

كوب واحد من الزبادي الخالي من النكهة.

نصف كوب من السمن النباتي.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من اللوز المطحون أو الفستق المحمص.

نصف كوب من جوز الهند الناعم للتزيين.

شربات السكر. مكونات تحضير الشربات كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

عصير ربع ليمونة فقط. طريقة عمل كرات البسبوسة بالخطوات في صحن العجن ضعي جميع المكونات الموضحة في الأعلى مع تقليب المكونات مع بعضها البعض.

استمري في عجن المكونات إلى أن تصبح العجينة متماسكة وغير لاصقة في اليدين.

يمكن استعمال جوز الهند داخل الحشوة أيضا أو للتزيين من الخارج.

قومي بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم مع ترتيبها في صينية مدهونة بالزيت أو مدهونة بالسمن.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن وضعي الكرات في الشربات لمدة دقيقة أو أقل.

اخرجي كرات البسبوسة من الشربات ثم اغمسيها في جوز الهند الناعم.

بعد ذلك ضعي قطع الحلوى في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك وتبرد.

رتبي كرات السميد بعد أن تبرد في صحن التقديم مع تزيينها بالمكسرات المطحونة الموجودة على حسب الرغبة.

يمكن تزيين كرات البسبوسة أيضا بالفواكه المجففة أو الكرز المحلى.

تقدم الحلوى في صحن مع قطعة من القشطة أو آيس كريم الفانيليا وكوب من العصير الطازج.

يمكن أيضا وضع كرات الحلوى في عصا خشبية مع تغطيتها بالشوكولاتة للأطفال في حفلات أعياد الميلاد.

هذه الحلوى مناسبة في الحفلات والرحلات وغيرها من المناسبات والزيارات اليومية المفاجئة. الوسوم

كرات البسبوسة هي حلوى جديدة في عالم المطبخ العربي والشرقي وهي حلوى سريعة التحضير ويطلق عليها في بعض الأحيان اسم حلوى السميد أو حلوى العشر دقائق حيث أن المقادير والمكونات المطلوبة لتحضيرها هي مكونات غير مكلفة على الإطلاق ويمكن تحضيرها في المنزل بنكهة المقاهي وأماكن بيع الحلويات الجاهزة المعروفة وسنعرض لكم سر نجاح هذه الوصفة في المنزل. طريقة تحضير كرات البسبوسة طريقة تحضير كرات البسبوسة مكونات حلوى السميد كوبين من السميد.

علبة كاملة من القشطة الجاهزة.

كوب واحد من الزبادي الخالي من النكهة.

نصف كوب من السمن النباتي.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب من اللوز المطحون أو الفستق المحمص.

نصف كوب من جوز الهند الناعم للتزيين.

شربات السكر. مكونات تحضير الشربات كوب من السكر الأبيض.

كوب واحد من الماء.

عصير ربع ليمونة فقط. طريقة عمل كرات البسبوسة بالخطوات في صحن العجن ضعي جميع المكونات الموضحة في الأعلى مع تقليب المكونات مع بعضها البعض.

استمري في عجن المكونات إلى أن تصبح العجينة متماسكة وغير لاصقة في اليدين.

يمكن استعمال جوز الهند داخل الحشوة أيضا أو للتزيين من الخارج.

قومي بتشكيل العجين على شكل كرات متوسطة الحجم مع ترتيبها في صينية مدهونة بالزيت أو مدهونة بالسمن.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى أن تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن وضعي الكرات في الشربات لمدة دقيقة أو أقل.

اخرجي كرات البسبوسة من الشربات ثم اغمسيها في جوز الهند الناعم.

بعد ذلك ضعي قطع الحلوى في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك وتبرد.

رتبي كرات السميد بعد أن تبرد في صحن التقديم مع تزيينها بالمكسرات المطحونة الموجودة على حسب الرغبة.

يمكن تزيين كرات البسبوسة أيضا بالفواكه المجففة أو الكرز المحلى.

تقدم الحلوى في صحن مع قطعة من القشطة أو آيس كريم الفانيليا وكوب من العصير الطازج.

يمكن أيضا وضع كرات الحلوى في عصا خشبية مع تغطيتها بالشوكولاتة للأطفال في حفلات أعياد الميلاد.

هذه الحلوى مناسبة في الحفلات والرحلات وغيرها من المناسبات والزيارات اليومية المفاجئة.

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