بصدور الدجاج اعملى أحلى شوربة تركية مغذية ومفيدة في فصل الشتاء

تعد الشوربة التركية من الوجبات الصحية التي يقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطريقة شهية ورائعة، ايضاً تتكون هذه الشوربة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة في المنزل، وهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تحتوي على صدور الدجاج والمرقة والخضراوات ومكونات آخرى ايضاً تعطي الإحساس بالدف، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الشوربة التركية اللذيذة في المنزل.

مقادير عمل الشوربة التركية

تحتوي الشوربة التركية على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:-

صدر دجاج مخلي ومقطع.

ملعقتان كبيرتان من الأرز المسلوق.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من السمن.

٥ أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الشوربة التركية اللذيذة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر مقلاة ونضع بها السمن وصدر الدجاج على النار ونقلبهم جيداً حتى يتغير لون الدجاج. بعد ذلك نخرج الدجاج في طبق خارجي، ثم نضيف الدقيق إلى السمن المتبقي ونقلبه جيداً. ثم نقوم بإضافة الصلصة والارز المسلوق وأكواب الماء ثم نتركه على النار حتى يغلي. بعد ذلك نقوم بإضافة صدور الدجاج مع الملح والفلفل والبقدونس ونتركها على النار لمدة لا تقل عن عشر دقائق. ثم نسكبها في طبق التقديم ونزينها بالبقدونس وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى شوربة تركية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الطماطم

تحتوي الصلصة على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر طاسة ونشعل عليها النار ونضع السمن حتى يذوب ثم نقوم بإضافة الطماطم المعصور. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل والثوم ونقلبهم جيدا ونتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن ٦ دقائق.

فوائد البقدونس للجسم

يتميز البقدونس بفوائد كثيرة للجسم والوقاية من الأمراض سوف نتعرف عليها وهى كالتالى: