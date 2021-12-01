طريقة عمل الباذنجان المخلل لأفخم المطاعم وسر الدقة الرهيب

طريقه عمل مخلل الباذنجان الذي يعتبر أكثر أنواع المخللات التي تقبل عليه جميع أفراد الأسرة نظرا للطعم اللذيذ الذي يتميز به الباذنجان عندما يتم تخليله وحفظه، وتحتوي معظم أنواع المخللات على عناصر غذائية هامة للجسم وفيتامينات وهي مفيدة للغاية تعطي للجسم الكثير من العناصر الهامة، خاصة عنصر الكالسيوم والحديد وايضا البوتاسيوم اضافة الى البروتينات والألياف والكربوهيدرات، كما أنه لا يوجد بها اى كوليسترول ضار حيث يستفيد الجسم من هذه المخللات أنه يساعد على فتح الشهية، وايضا فان المخلل يساعد علي عمل العصارة المعدية والعصارة اللعابية في جسم الإنسان، وتزداد عمليه الهضم وبالتالي سوف يتم حماية الشخص من كل الانيميا و أيضا مقاومة الميكروبات، بالرغم من ذلك فان المخللات تعتبر ضارة لأصحاب أمراض ضغط الدم العالي ومن هم عندهم مشاكل القلب بسبب الملح الزائد.

قم بتجهيز 2 كيلو من الباذنجان ويجب أن يكون صغير الحجم ويتم قطع رؤوس ثم غسله جيدا

أربعة قرون من الفلفل الأخضر يكون مفروم ناعم

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل

قرن من الفلفل الأحمر يكون مفروم

ملعقة كبيرة من السكر

ستة فصوص من الثوم يكون مفروم ناعم

الليمون يكون مقطع الي أرباع

ملح

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

مقادير عمل مخلل الباذنجانطريقة تحضير مخلل الباذنجان

1.المرحلة الأولي هي سلق الباذنجان عن طريق وضعه في حلة بها ماء ونضع معه ملعقة من السكر ويتم وضعه على النار حيث نقوم بتسويته نصف سوي ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته من الماء

2. نحضر كبة ونقوم بفرم الفلفل الاخضر ومعه ايضا الفلفل الحار والثوم ثم نضيف ملعقة ملح ومعه لمون يكون معصور حيث نفرمهم فرم جيدا

3. نقوم بإحضار الباذنجان المسلوق ونقوم بشقه باستخدام سكين حادة ونبدأ في وضع الحشوة التي قمنا باعداده

4. نقوم بإحضار برطمان من الزجاج ونبدأ في رص الباذنجان في البرطمان ثم نترك مسافة في هذا الرطمان بين كل رصة ومعها عصير ليمون

5. ونضيف داخل برطمان الباذنجان الملح كما نضيف ثلاثة أكواب من الماء ومعها خل وذلك علي حسب ما يكون الحجم الخاص بهذا البرطمان وبعد ذلك نغلقه باحكام

6.نترك البرطمان أربعة أيام خارج الثلاجة ثم يتم بعد ذلك وضعه في الثلاجة.