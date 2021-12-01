طريقة عمل فطائر الحليب اليابانية القطنية الهشة بقليل من الدقيق

.طريقة عمل فطائر الحليب اليابانية بمجموعة من المكونات البسيطة، ونظراً للإقبال الكبير على المعجنات والمخبوزات السريعة فنحن دائماً حريصين على تقديم كل طريقة جديدة ومناسبة لكل متابعينا، وهذه الطريقة لا تتطلب الكثير من الوقت ولا تتطلب أي مجهود أو تخمير العجين فتتم فى وقت سريع من خلال المقلاة، ويمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة أو الفراخ أو يمكن عملها حلوة بالعسل أو الشوكولاتة وغيرهم من الحشوات الأخرى، والآن سوف نعرض على كل مشاهدينا مكونات عمل فطائر الحليب اليابانية وكيفية تنفيذها بكل سهولة من خلال هذه المقالة.

مكونات عمل فطائر الحليب اليابانية

مكونات عمل فطائر الحليب اليابانية من المكونات البسيطة التي نستعملها باستمرار لذلك لا نستغني عنها وهذه المكونات هي كما يلي:-

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٢ حبة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة عمل الفطائر بأنواعها المختلفة من أكثر المعجنات التي يكثر الإقبال عليها فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونقوم بفصل صفار البيض عن البياض، ونضع الصفار في الإناء وعليه الفانيليا. ونضيف كمية السكر ونضربهم مع بعض حتى يذوب السكر تماماً. ثم ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك ونضيف عليه الخميرة الفورية والحليب. ونضعهم على الخليط السابق ونعجن حتى تتجانس جميع المكونات. بعد ذلك نحضر بياض البيض ونضيف عليه رشة من الملح ونضربه بالمضرب الكهربائي، حتى نحصل على خليط أبيض ثم نقوم بوضعه بالتدريج إلى خليط الدقيق. نقوم بالعجن جيداً من أسفل إلى أعلى حتى نحصل على خليط مناسب ( يمكن إضافة ملعقة أخرى من الدقيق إذا وجدنا الخليط سائل جداً ). نضع مقلاة غير لاصقة على النار وندهنها بقليل من الزبدة، ونسكب عليها ملعقتين كبيرتين من الخليط ونتركها حتى يتم طهيها ثم نقلبها على الجانب الآخر. ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم ونضع عليها الشوكولاتة أو العسل على حسب رغبة كل شخص.

عجينة الفطائر الهشة الممتازة

تتعدد استخدامات عجينة الفطائر الهشة على حسب رغبة كل شخصية ومكوناتها كالتالي:-

المكونات

٤ أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

٣٤٠ جرام زبادي.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة ونصف خميرة.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

الطريقة

نقوم بوضع جميع المكونات السابقة مع بعض ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل، بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها لمدة ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها في مكان دافئ، ثم نقوم باستخدام العجينة وحشوها على حسب الرغبة.

طريقة تحضير فطائر الخلاط السريعة

تتكون فطائر الخلاط من مكونات بسيطة جداً سوف نعرفها الآن وهي كما يلي:-

المكونات

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 أكواب من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

الطريقة

نضع في الخلاط الكهربائي كمية الدقيق وعليها الماء أيضاً ورشة الملح الصغيرة. نشغل الخلاط ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط بدون أي تكتلات بعد ذلك نضع على العجين الزيت ونقلبهم جيداً ثم نتركه. نحضر طاسة من التيفال ونسخنها جيداً ثم نضع بها ملعقة كبيرة من العجين، ونوزعها في الطاسة ( مثل الكريب ) ونتركها تنضج ونقلبها على الجانب الآخر حتى تنفخ. ثم نستخدمها على حسب الرغبة بالحشوات المختلفة.

طريقة عمل الفطيرة اليابانية بالجبنة

يتم حشو هذه الفطائر بعدة أنواع مختلفة منها اللحم والجبنة والفراخ وأشياء كثيرة وهذه الطريقة بالجبنة وهي كما يلي:-