كريم منزلي لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بمكونات بسيطة وداعاً للمكياج، تهتم المرأة بالاعتناء بجمالها وأناقتها وخاصةً الوجه حيث أن شكل الحواجب والرموش هو ما يميزه ويعمل علي إبراز جمال العيون، ولكن تعاني فئة معينة من الفتيات من قلة كثافة أو عدم نمو الشعر في هذه المناطق، حيث يسبب مشكلة كبيرة ومصدر إزعاج مما تضطر إلي استخدام مستحضرات التجميل المعروفة مثل الماسكارا أو جل الحواجب، إلا أنها ليست حلول مثالية فعلي الرغم من مفعولها إلا أنها تتسبب في ضعف وتساقط بصيلات الشعر علي المدي البعيد.

أفضل كريم طبيعي لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش بدون مواد كيميائية

إن تكثيف الحواجب وتطويل الرموش يعد من الأمور التي تحرص علي الاهتمام بها الكثير من الفتيات والسيدات.

وخاصةً التي تعاني من وجود فراغات أو تمتلك حواجب ورموش خفيفة مما تلجأ لاستعمال الرموش الاصطناعية.

أو عن طريق وضع منتجات تكثيف الحواجب إلا أنها تحتوي علي مواد كيميائية ضارة علي الجلد وتؤدي إلي تساقطها.

ولكن توجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تمنحك نتيجة سريعة في وقت قصير وآمنة كما أنها غير مكلفة.

ولهذا سوف أقدم لكم كريم منزلي طبيعي لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بمكونات بسيطة.

كريم زيت جوز الهند وجل الألوفيرا لحواجب ورموش كثيفة

يعد زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تساعد علي زيادة نمو شعر الحواجب وتطويل الرموش ومليء الفراغات.

وهذا لاحتوائه علي أحماض دهنية وخصائص هامة تحافظ علي قوة الشعر ومنع تساقطه كما يعمل علي ترطيب الجلد.

جل الألوفيرا من المكونات الفعالة في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بشكل سريع حيث يحتوي علي فيتامينات.

والتي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وإنتاج بصيلات جديدة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

كبسولة فيتامين E.

ماسكارا نظيفة ومعقمة.

قومي بتدفئة زيت جوز الهند في حمام مائي ساخن ثم أضيفي باقي المكونات.

وبعد ذلك امزجي المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام مثل الكريم.

يغسل الوجه بالغسول المناسب ثم يجفف وتمشط الحواجب والرموش باستخدام الماسكارا.

يوضع الكريم قبل النوم ويترك من الليل حتي الصباح ثم يغسل بالماء الدافيء.

يستخدم 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظي النتيجة من أول أسبوع لحواجب ورموش عريضة.

مكونات كريم منزليطريقة تحضير كريم منزلي لتكثيف الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام