فكرة جديدة هتلفي ورق العنب بمشبك الغسيل بوقت قصير وأسهل من اللف الأيد

طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل، ورق العنب من أهم الأكلات الرائعة، التي ينتظر موسمه الكثير منا لعمل أحلى محشي يمكن تقديمه لأسرتك في المنزل، ومن الممكن أيضًا تخزين هذا الورق ليبقى معنا طوال العام، فهو مفيد جدًا ويحبه الجميع ويقدم في العزائم والمناسبات بجانب الأكلات، ولكن طريق لف ورق العنب قد تبدو بها بعض الصعوبات ويعاني من ذلك بعض النساء، فهي تحتاج إلى وقت وجهد ربنا يكون كبير، واليوم جئنا لكم بطريقة الف ورق العنب بمشبك الغسيل، فهي طريقة مختلفة تمامًا ولكنها سريعة، ويبقى ورق العنب بنفس الطعم كما تعودنا، فيمكنك متابعتنا الآن. طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل وصفة ورق العنب بمشبك الغسيل قد تبدو مختلفة، ولكن يحتاج إليها الكثير من الناس فهي تجعل الكثير يمكن تجهيز ورق العنب أو الكرنب في دقائق معدودة، وذلك بنفس المكونات التي اعتدنا عليها، وبالتالي نفس الطعم وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات ربع كيلو ورق عنب.

نصف كيلو من الأرز.

كوبين من عصير الطماطم.

حزمة بقدونس، وشبت، وكزبرة خضراء.

بصلتين مبشورين أو مقطعة قطع رفيعة جدًا.

ملعقة مناسبة من الملح.

وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة قرفة.

رشة زعتر. خطوات تحضير ورق العنب قومي بتجهيز خلطة المحشي في بداية الأمر بالشكل التي اعتدنا عليه. قومي بتسبيك صلصة الطماطم في بداية الأمر واتركيها حتى تصبح معجون ناعم. الآن أضيفي إليها البصل. قومي بتقليب المكونات. بعد ذلك أضيفي الخضرة، وهي البقدونس والشبت، والكزبرة الخضراء بعد أن يتم تقطيعها قطع صغيرة. بعد ذلك أضيفي كل البهارات التي تم تجهيزها إلى الخلطة. قلبي جيدًا كل المحتويات مع بعضها البعض. اغسلي الأرز جيدًا ثم صفيه من المياه تمامًا. قومي بإضافته أخيرًا إلى المكونات. الآن أصبحت الخلطة جاهزة. احضري صينية ورصي بداخلها طبقتين من ورق العنب طبقة كاملة تغطي الصينية وفوقها الأخرى. ثبتي في حواف الصينية ورق العنب أيضًا بالمشابك. أضيفي كل الخلطة في الصينية في المنتصف الآن. افردي الخلطة جيدًا حتى توزع في كل الصينية. فكي المشابك التي تم وضعها وغطي الرز بهذا الورق الآن حتى يصبح قرص مغطاة تمامًا، صبي عليه شوربة دجاج أو لحمة. ادخلي هذه الصينية في الفرن أو يمكن وضع الصينية بعد تغطيتها على نار هادئة. اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتظهر رائحتها. الان اقلبي الصينية في طبق مناسب الحجم. قومي بتقطيعها مستطيلات صغيرة، ويتم تناولها بألف هنا وشفا. خطوات تحضير ورق العنب الوسوم

طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل، ورق العنب من أهم الأكلات الرائعة، التي ينتظر موسمه الكثير منا لعمل أحلى محشي يمكن تقديمه لأسرتك في المنزل، ومن الممكن أيضًا تخزين هذا الورق ليبقى معنا طوال العام، فهو مفيد جدًا ويحبه الجميع ويقدم في العزائم والمناسبات بجانب الأكلات، ولكن طريق لف ورق العنب قد تبدو بها بعض الصعوبات ويعاني من ذلك بعض النساء، فهي تحتاج إلى وقت وجهد ربنا يكون كبير، واليوم جئنا لكم بطريقة الف ورق العنب بمشبك الغسيل، فهي طريقة مختلفة تمامًا ولكنها سريعة، ويبقى ورق العنب بنفس الطعم كما تعودنا، فيمكنك متابعتنا الآن. طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل طريقة لف ورق العنب بمشبك الغسيل وصفة ورق العنب بمشبك الغسيل قد تبدو مختلفة، ولكن يحتاج إليها الكثير من الناس فهي تجعل الكثير يمكن تجهيز ورق العنب أو الكرنب في دقائق معدودة، وذلك بنفس المكونات التي اعتدنا عليها، وبالتالي نفس الطعم وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات ربع كيلو ورق عنب.

نصف كيلو من الأرز.

كوبين من عصير الطماطم.

حزمة بقدونس، وشبت، وكزبرة خضراء.

بصلتين مبشورين أو مقطعة قطع رفيعة جدًا.

ملعقة مناسبة من الملح.

وملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة قرفة.

رشة زعتر. خطوات تحضير ورق العنب قومي بتجهيز خلطة المحشي في بداية الأمر بالشكل التي اعتدنا عليه. قومي بتسبيك صلصة الطماطم في بداية الأمر واتركيها حتى تصبح معجون ناعم. الآن أضيفي إليها البصل. قومي بتقليب المكونات. بعد ذلك أضيفي الخضرة، وهي البقدونس والشبت، والكزبرة الخضراء بعد أن يتم تقطيعها قطع صغيرة. بعد ذلك أضيفي كل البهارات التي تم تجهيزها إلى الخلطة. قلبي جيدًا كل المحتويات مع بعضها البعض. اغسلي الأرز جيدًا ثم صفيه من المياه تمامًا. قومي بإضافته أخيرًا إلى المكونات. الآن أصبحت الخلطة جاهزة. احضري صينية ورصي بداخلها طبقتين من ورق العنب طبقة كاملة تغطي الصينية وفوقها الأخرى. ثبتي في حواف الصينية ورق العنب أيضًا بالمشابك. أضيفي كل الخلطة في الصينية في المنتصف الآن. افردي الخلطة جيدًا حتى توزع في كل الصينية. فكي المشابك التي تم وضعها وغطي الرز بهذا الورق الآن حتى يصبح قرص مغطاة تمامًا، صبي عليه شوربة دجاج أو لحمة. ادخلي هذه الصينية في الفرن أو يمكن وضع الصينية بعد تغطيتها على نار هادئة. اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتظهر رائحتها. الان اقلبي الصينية في طبق مناسب الحجم. قومي بتقطيعها مستطيلات صغيرة، ويتم تناولها بألف هنا وشفا. خطوات تحضير ورق العنب

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