طريقة عمل المدلعة بالبسبوسة والكنافة في البيت بحرفية كبرى المحلات المتخصصة

عُرف عن المدلعة أن أصل وجدوها هو مدينة طنطا المشتهرة كثيراً ببيع الحلويات منذ القدم، وتعتبر المدلعة من الحلويات الرئيسة التى أصبحت تباع في جميع محلات المدينة بل وأصبحت الأكثر مبيعاً عن باقي الحلويات الأخرى.

والمدلعة عبارة عن طبقة من بسبوسة وطبقة من الكنافة ويفصل بينهما قشطة أو كريمة أو فواكه، ويجري تغطيتها بصوص الكراميل أو صوص الشيكولاتة والمكسرات وتزيين الوجه ليجعلها لذيذة الشكل فالعين تأكل قبل النفس.

وتعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلوى التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فتتسم المدلعة بمذاقها الشهي وطريقة تحضيرها السهلة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير المدلعة بالتفاصيل.

طريقة تحضير المدلعة

تعتبر المدلعة من أكثر أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة وبمقادير بسيطة وغير مكلفة بل ومتواجدة في مطبخك وفي السطور التالية سنقدم إليكم المقادير المظبوطة لتحضير المدلعة.

ثلاثة كؤوس وربع الكأس من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كأس إلا ربع الكأس من السمن المذاب.

ربع كأس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كأس من الحليب السائل كامل الدسم.

كأس من السكر الأبيض الناعم.

خمسة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كأس وربع الكأس من الكنافة المفتتة.

ربع كأس من السكر البودرة.

نصف كأس من السمن المذاب.

كأس ونصف الكأس من المياه.

كأس ونصف الكأس من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كريم شانتيه.

مكسرات مطحونة.

صوص كراميل سائل.

صوص شوكولاتة سائل.

كيس بودرة الكريم شانتيه فانيليا.

نصف كأس من الحليب المثلج.

نصف كأس من الكريمة اللباني.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

كأس من الحليب كامل الدسم.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

ثلاثة ملاعق كبيرة سكر أبيض.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من الكريمة اللباني.

كأس من السكر البني.

نصف كأس من قشطة الحليب.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة.

رشة ملح طعام صغيرة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

أولاً: مقادير البسبوسةثانياً: مقادير الكنافةثالثاً: مقادير تحضير الشرباترابعاً: مقادير تحضير الحشو والتزيينمقادير الكريم شانتيهمقادير صوص الشيكولاتة السائلمقادير صوص الكراميلطريقة تحضير المدلعة في المنزل

يتم تحضير المدلعة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولكل من يرغب في طريقة التحضير إليكم طريقة تحضير المدلعة في المنزل.

يتم تحضير البسبوسة من خلال خلط السميد مع الدقيق والسكر وجوز الهند ويضاف للخليط البيكنج باودر ويتم فركهم جيدًا بالاعتماد على راحتي اليد ثم إضافة الحليب والسمن مع التقليب الجيد حتى الحصول على عجينة رملية متجانسة.

يتم الحصول على صينية مستديرة ذات جدار منخفض ويتم فرد ورق الزبدة فيها مع السمن ثم يتم إضافة خليط البسبوسة يتم إدخالها إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبي.

الخطوة التالية يتم تحضير الشربات من خلال المياه والسكر ويتم رفعه على النار وتركه لحين أن يغلي ثم يتم رفعه من على النار ثم إضافة الليمون للخليط وتركه على نار منخفضة حتى يترابط ويثقل قوامه.

يتم إضافة الشربات إلى البسبوسة الساخنة ويتم تركها جانبًا.

يتم تحضير الكنافة من خلال الحصول على إناء ويتم إضافة السكر البودرة للكنافة المفتتة مع السمن ويتم الخلط لحين أن تتشربهم الكنافة.

يتم الحصول على صينية ويتم وضع فيها ورقة الزبدة ثم دهنها بالسمن ثم وضع الكنافة بها وفردها بالتساوي والضغط عليها باليد جيداً.

يتم إدخال صينية الكنافة إلى الفرن وتركها لحين أن تنضج ثم يتم وضع الشربات فوقها.

يتم وضع الحليب مع الكاكاو الخام والسكر الأبيض الناعم مع الكريمة اللباني وكل تلك المكونات في الخلاط الكهربائي. تخلط كل المكونات السابقة حتى يذوب السكر تماماً ويصبح الخليط كعصير الكاكاو باللبن. بضاف الزيت النباتي تدريجياً بالتنقيط مع استمرار الخفق على سرعة عالية حتى يثقل القوام ويبدأ الترابط. يوضع صوص الشيكولاتة في الثلاجة ويستخدم بارداً. المعروف عن المدلعة أنها طبقة من الكنافة موضوعة فوق طبقة من البسبوسة ويفصل بينهما الكريمة الصوص بمختلف أنواعه. الخطوة الأخيرة يتم رص فيها الكنافة على البسبوسة والكريم شانتيه وصوص الكراميل ويمكن أن يتم إضافة صوص الشوكولاتة حسب الرغبة ويستخدم لتزيين الوجه ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم ويتم تقديمها باردة وبالهناء عليكم جميًعا.

أولًا: طريقة تحضير البسبوسةثانيًا: طريقة تحضير الكنافةطريقة تحضير صوص الشيكولاتة