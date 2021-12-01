حضري خبز التمر والسمسم بقوام هش ولذيذ جداً

خبز التمر والسمسم، من المخبوزات اللذيذة التي يكثر تقديمها في وجبة الإفطار، فهو عبارة عن خبز لذيذ وجميل يحتوي على حشوة التمر اللذيذة التي تحتوي على العديد من الفوائد، ويشتهر عمل هذا الخبز في كثير من المخابز والأفران ولكن يمكننا تحضيره داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، ويعتبر هذا الخبز من أجمل أنواع المخبوزات التي تقدم مع المشروبات الساخنة، ويعد من أنواع الخبز التي يمكن تقديمها للأطفال فهي مغذية وتحتوي على العجوة التي تمد الجسم بالطاقة، ويوجد العديد من أنواع الخبز الذي يمكننا صنعه بكل بساطة بالمنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز التمر والسمسم بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل خبز التمر والسمسم

مكونات الخبز بسيطة وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق.

1 كوب من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

1 ملعقة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

للحشو

معجون تمر.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة حليب.

رشة فانيليا.

سمسم.

طريقة التحضير

خبز التمر والسمسم من الأكلات اللذيذة التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء كبير ونقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر ونقلب المكونات معاً بشكل جيد. ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات ثم نضيف البيضة والحليب والزبدة ونعجن المكونات بالعجان الكهربائي لمدة حوالي 4 دقائق، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نترك العجينة لكي تختمر ويتضاعف حجمها لمدة حوالي 40 دقيقة ويجب تغطيتها. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي أجزاء صغيرة متساوية في الحجم، ثم نقوم بفرد كل جزء باستخدام النشابة على شكل دائري أو بيضاوي ثم نقسمه إلي نصفين. نأخذ جزء من العجوة ونشكله على شكل أصابع طويلة بنفس طوال العجينة، ثم توضع داخل العجينة ونلف العجينة على شكل رول ثم ندهن طرف العجينة بالماء ونضغط جيداً حتي تلتصق الأطراف. نلف الرول على شكل دائرة مغلقة ونضغط على طرفي العجينة حتي تلتصق تماماً، ثم نقوم بعمل فتحات في العجينة باستخدام المقص أو سكين حادة كنوع من التزين. نكرر ذلك مع كل كمية العجين، ثم نضع الخبز في صاج مبطنة بورق الزبدة ونتركها لكي تختمر لمدة 20 دقيقة. ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض والفانيليا وملعقة الحليب ثم نرش الوجه بالسمسم.

طريقة التسوية